Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

Schauspieler Gerald Pichowetz mit 59 Jahren gestorben - Der Wiener Film- und Theaterschauspieler war unter anderem aus "Kaisermühlen Blues" bekannt

Gerald Pichowetz ist im Alter von 59 Jahren gestorben.

Servus TV und die Fußball-EM: Das flutscht - In Sachen Dynamik hat Servus TV den ORF längst übertrumpft, die Gesamtkomposition stimmt. Das Quotenmatch beflügelt beide Sender

House of the Dragon, Episode 1: Zwei Rattentäter außer Rand und Band - Die Folge ruft uns in Erinnerung, wer die Figuren sind, die in der Regel ein "ae" im Namen haben, und präsentiert ein buchstäblich "missrattenes" Ende

Wenn der Tod mitradelt: Netflix-Doku über die Tour de France - Von den Machern der Formel-1-Doku "Drive To Survive". Homestories wechseln mit hektisch geschnittenen Rennszenen. Die Faszination springt über

53,8 Prozent Marktanteil: 1,66 Millionen sahen Match gegen Frankreich auf Servus TV - Mit 24,3 Prozent Tagesmarktanteil war es der quotenstärkste Tag in der Sendergeschichte

Österreichische Lösung mit Grillparzer: Politikberater Thomas Hofer zum Koalitionszwist - Der Analyst sprach über die Furcht der ÖVP und warum Gewesslers Ja zur Renaturierung keine Überraschung war. Von der ÖVP wollte sich niemand Wolfs Fragen stellen

Mit Vollgas durch Europa: Arte-Doku über indische Truckerinnen auf Europas Straßen - Ein dänisches Logistikunternehmen rekrutiert Lkw-Fahrerinnen aus Indien. Ein Doku gibt Einblick in ihr Leben

