Den Plänen in der EU, Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge an den Unionsaußengrenzen zu schaffen, wo ihre Asylchancen bewertet werden und sie unter haftähnlichen Bedingungen ein Schnellverfahren durchlaufen sollen, steht Nora Ramirez Castillo skeptisch gegenüber. Und zwar aus psychologischen Gründen, denn die stellvertretende Geschäftsführerin des Betreuungszentrums für Folter- und Kriegsüberlebende Hemayat in Wien und ihre dortigen Kolleginnen und Kollegen wissen aus ihren Therapien mit Geflohenen, wie belastend eine solche Internierung ist.

Kinder in einem Auffanglager auf der griechischen Insel Lesbos. Ein geregeltes Leben ist unter solchen Umständen unmöglich. Foto: Reuters/Yara Nardi

"Wenn Menschen, die in ihrer Heimat inhaftiert oder gar gefoltert wurden, erneut in eine haftähnliche Lage geraten, kann das retraumatisierend wirken", sagt die Psychologin und Psychotherapeutin. Erlebnisse, die einen Menschen im Krieg oder im Zuge von Verfolgung überwältigt haben, ihn in Lebensgefahr oder an die Grenze des Aushaltbaren brachten, können dann psychisch wieder auferstehen. Etwa in Gestalt sogenannter Flashbacks, die die Gefühle von damals wieder hochkommen lassen. Das kann eine Person in Desorientierung oder Depressionen stürzen und bis hin zu Selbstverletzungen führen.

Brutale Pushbacks

Misshandlungen und daraus folgende physische und psychische Verletzungen seien aber auch derzeit an den EU-Außengrenzen gang und gäbe. Das brutale Vorgehen gegen Migranten in Griechenland, von wo die BBC zuletzt über das Ins-Meer-Zurückwerfen von Menschen durch die dortige Küstenwache berichtete, oder auch bei Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze vervielfache das Leid von Menschen, "die aufgrund ihrer Erfahrungen im Heimatstaat und auf der Flucht ohnehin schon vulnerabel" seien: "Das ist definitiv retraumatisierend", sagt Ramirez Castillo.

Die gebürtige Kärntnerin arbeitet seit 2011 bei Hemayat, einer Mitgliedorganisation des International Council for Torture Victims mit Sitz in Kopenhagen, der weltweit 160 Initiativen zur Unterstützung von Folteropfern vereint. Mit Geldern aus dem Migrations- und Integrationsfonds der EU, dem Innenministerium sowie aus Spenden bietet Hemayat derzeit 1600 Menschen Hilfe, meist durch Psychotherapie, die vielfach mithilfe von Dolmetschern stattfindet. Die Klientinnen und Klienten stammen aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien und anderen Herkunftsstaaten von Flüchtlingen in Österreich.

Langes Warten als "psychische Belastung"

Immer wieder waren die Hemayat-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter auch in der Vergangenheit mit dem Familiennachzug anerkannter Flüchtlinge konfrontiert. Vor allem mit den "großen psychischen Belastung", unter der Männer und Frauen stehen, die ihre Partnerinnen und Partner sowie die Kinder nachholen wollen und noch darauf warten müssen. "Einmal zum Beispiel kam ein Mann aus Syrien weinend bei der Tür rein, weil seine Familie noch in der Heimatstadt war, die gerade bombardiert wurde", erinnert sich Ramirez Castillo.

Die Internierung von Flüchtlingen an den EU-Grenzen sei retraumatisierend, kritisiert Nora Ramirez Castillo, Vizegeschäftsführerin von Hemayat. Foto: Katharina Gosow

Seit vergangenem Jahren habe sich die Familienzusammenführung nun jedoch zu einem "Riesenthema" entwickelt: "Es wurden zunehmend Kinder aus wiedervereinten Familien bei uns angemeldet." Das habe einerseits mit der spezifischen Belastung dieser Familien zu tun: mit Kindern, die ihre Väter nach Jahren der Trennung kaum, und Frauen, die sie fast nicht mehr kennen würden. "Diese Familien müssen in Österreich erst wieder zusammenwachsen."

Kinder ohne jede Schulerfahrung

Und es habe mit den Härten zu tun, die die Frauen und Kinder auf der Flucht erlebt haben: "Viele Kinder kennen aus den Flüchtlingslagern, in denen sie längere Zeit verbracht haben, keine Tagesstruktur und kein geregeltes Leben." Das falle dann vielfach in der Schule auf. Oft, so Ramirez Castillo, machten Lehrer und Lehrerinnen auf die psychischen Probleme eines Schülers oder einer Schülerin aufmerksam. Etwa im Fall eines elfjährigen Buben aus Syrien, der bei seiner Ankunft in Österreich nur Arabisch sprach und sich in einer vierten Volksschulklasse so verängstigt und zurückhaltend verhielt, dass die Lehrerin bei ihm eine geistige Behinderung vermutete.

Der Bub wurde psychiatrisch untersucht, aber gleichzeitig auch in einer Kindertherapiegruppe von Hemayat angemeldet. "Es stellte sich heraus, dass er keinerlei Behinderung aufwies. Vielmehr hatte er noch nie in seinem Leben Unterricht erhalten und war total verunsichert. Wir haben dann auch mit seinen Eltern gearbeitet, um die Familie besser zu befähigen, dem Kind beim Bewältigen seiner Ängste und Konflikte zu helfen." Eine solche therapeutische Hilfe zahle sich letztlich für alle Menschen in Österreich aus, sagt Ramirez Castillo: "Ein Kind, das die Schule schafft und später einen Beruf erlernt, ist ein Gewinn für alle." (Irene Brickner, 20.6.2024)