Simon Bucher AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Belgrad - Der Tiroler Simon Bucher ist am Dienstag in Belgrad über 50 m Delfin zu EM-Silber auf der Langbahn geschwommen. Der 24-Jährige steigerte sich in 23,19 Sekunden im Vergleich zum Semifinale um 0,10 Sekunden. Gold verpasste Bucher um 0,04 Sekunden. Für den 24-jährigen Vize-Weltmeister über die doppelte Distanz ist es die erste EM-Medaille in der allgemeinen Klasse. Über 100 m Brust wurde Bernhard Reitshammer in 1:00,13 Minuten Sechster, Lena Kreundl über 100 m Kraul in 55,07 Sekunden Siebente.

Der Delfinsprint-Titel ging an den Griechen Sterios Marios Bilas in 23,15, Bronze in 23,26 an den Tschechen Daniel Gracik. "Ich bin mit Silber extrem zufrieden. Ich habe mich extrem gefreut, als der Zweier dagestanden ist", jubelte Bucher. Er trauerte aber auch Gold nach. "4/100 findet man immer irgendwo. Im Anschlag habe ich ein bisschen gleiten müssen, sonst hätte ich es gewinnen können. Es ist ein extrem knappes Rennen. Jedenfalls bedeutet mir die Medaille extrem viel. In Europa ganz vorne mitschwimmen bedeutet gleich viel wie in der Welt."

Österreichs Team hält bei diesen kontinentalen Titelkämpfen fünf Tage vor Schluss bei drei Medaillen, zweimal Gold hatte in der vergangenen Woche Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri in den Solo-Bewerben technische und freie Kür errungen. (APA, 18.6.2024)