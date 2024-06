Provod brachte den Außenseiter überraschend voran. Ein Eigentor bescherte Portugal den schnellen Ausgleich. In der Nachspielzeit fixierte Conceição den Dreier

Francisco Conceicao schoss Portugal zum Sieg. REUTERS/Lisi Niesner

Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal erfolgreich in seine wohl letzte Jagd auf die europäische Krone gestartet. Die Mannschaft um den Ausnahmestürmer bezwang Tschechien zum Auftakt in Leipzig mit 2:1 (0:0) und unterstrich als Mitfavorit ihre Ambitionen bei der Titel-Mission - allerdings mit Mühe.

Der eingewechselte Francisco Conceicao (90.+2) und ein Eigentor von Robin Hranac (69.) verhinderten in der Schlussphase einen Fehlstart des Europameisters von 2016. Zuvor hatte Lukas Provod (62.) die Tschechen, die bis zu dem Treffer offensiv kaum in Erscheinung getreten waren, in Führung gebracht.

Zweikampf zwischen David Doudera (Tschechien, rechts im Bild) und Bernardo Silva. AFP/CHRISTOPHE SIMON

Fußball-EM - Gruppe F, 1. Runde:

Portugal - Tschechien 2:1 (0:0)

Leipzig, SR Guida/ITA

Tore: 0:1 (62.) Provod

1:1 (69.) Hranac (Eigentor)

2:1 (92.) Conceicao

Portugal: Costa - Dalot (63. Inacio), Pepe, Dias - Cancelo (90. Semedo), B. Silva, Fernandes, Vitinha (90. Conceicao), Mendes (90. Neto) - Ronaldo, Leao (63. Jota)

Tschechien: Stanek - Holes (93. Chory), Hranac, Krejci - Coufal, Sulc (79. Sevcik), Soucek, Provod (79. Barak), Doudera - Kuchta (60. Lingr), Schick (60. Chytil)

Gelbe Karten: Leao, Conceicao bzw. Schick

Robin Hranac mit dem Eigentor. Portugal jubelt. AFP/CHRISTOPHE SIMON