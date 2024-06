Unter dem Titel "Digitale Technologien neu denken" laden Klimaministerium und Forschungsförderungsgesellschaft FFG am 25. Juni in Wien zur Imagine24

Im Fokus der Imagine24 stehen digitale und Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Brain-Computer-Interfaces. Getty Images/iStockphoto

Das Wissenschaftsevent Imagine feiert heuer sein Zehn-Jahr-Jubiläum. Seit einer Dekade bringt es angewandte Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammen, die unter den Überbegriff Digital- und Schlüsseltechnologien fallen. Veranstalter sind das Klimaschutzministerium (BMK) sowie die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG.

Workshops auf dem Schiff

Das Programm ist in zwei Abschnitte gegliedert. Am Vormittag finden zahlreiche Vorträge zu aktuellen Themen wie Brain-Computer-Interfaces, Künstliche Intelligenz (KI) oder der Verschmelzung von virtuellen und realen Welten statt. Nachmittags kann man während einer mehrstündigen Schifffahrt mit der Vindobona (die Ablegestelle ist am Schwedenplatz) an verschiedenen fachspezifischen Workshops teilnehmen.

Auch wenn die Imagine24 in erster Linie als Vernetzungstreffen für Forscherinnen und Forscher konzipiert ist, betont man seitens des Klimaministeriums, dass die interessierte Öffentlichkeit sehr willkommen ist. (Raimund Lang, 20.6.2024)