In einer Demokratie zu leben ist keine Selbstverständlichkeit. Jedoch scheint das vielen gar nicht so wichtig, oder sogar bewusst zu sein. Gerade mal 51 Prozent der Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben, aber in manchen Staaten ist Wählen sogar eine Pflicht! Sollte eine allgemeine Wahlpflicht eingeführt werden? Wenn ja, wie denken Sie wird sich das bei den Wahlen auswirken? Würden Nichtwähler:innen einfach irgendwas wählen? Welche Parteien denken Sie, würden dazugewinnen, oder verlieren?

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier