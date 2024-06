Jetzt anhören: In Kärnten stirbt ein Mann, nachdem er mit einem verbotenen Naturheilmittel behandelt worden ist. Dahinter soll ein System stecken

Ein Mann fühlt sich nicht wohl, er braucht einen Arzt. Der Mediziner seines Vertrauens gibt ihm eine Infusion. Was sich darin befindet? Katzenkralle. Ein pflanzliches Naturheilmittel, dessen Nutzung als Infusion in Österreich streng verboten ist. Wenig später ist der Mann tot.

Dieser Fall aus Kärnten ist nur ein Beispiel aus der Welt der Alternativmedizin. Der betroffene Arzt steht nun vor Gericht, auch wegen seiner problematischen Zusammenarbeit mit einem selbsternannten Alchemisten.

Doch der Einfluss von Naturheilkunde und Esoterik geht in Österreich weit – und kommt oft mit der evidenzbasierten Schuldmedizin in Konflikt. Warum das so ist und welche mitunter gefährlichen Folgen es haben kann, darüber spricht Birgit Wittstock aus der STANDARD-Chronikredaktion im Podcast. (red, 19.6.2024)

