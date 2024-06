Es gibt immer mehr Unternehmen, die auch dicke Menschen ansprechen wollen – oft bleibt das allerdings an der Oberfläche. Getty Images

Es gibt inzwischen zahlreiche Unternehmen, die sowohl mit dickeren und dünneren Körpern ihre Unterwäsche, Bademode, Damenrasierer oder Cremes feilbieten. Gepaart wird das Ganze oft mit einem enorm selbstbewussten Posing der Models. Diese "Pfeif-auf-Schönheitsideale-Haltung" verkauft sich gerade gut. Doch sie dringt offenbar nicht in den Alltag von Mädchen und Frauen. Eine aktuelle Studie aus Deutschland zeigt, dass in den vergangenen zehn Jahren bei Mädchen und Frauen die Essstörungen um 54 Prozent zugenommen haben. Das ist auch jener Zeitraum, in dem feministischer und körperpositiver Aktivismus in sozialen Medien zugenommen hat und Unternehmen begannen, in ihren Kampagnen auf Diversität zu setzen.

Doch solange unsere Aufmerksamkeit in erster Linie an den sichtbaren weiblichen Körper klebt, wird sich kaum etwas ändern, sagt die Kulturwissenschafterin Elisabeth Lechner.

STANDARD: Essstörungen werden laut einer Studie nicht weniger, sondern mehr. Und das, obwohl es seit rund zehn Jahren eine kritischere Haltung gegenüber Körpernormen und viel Body-Positivity in der Werbung gibt. Warum scheint das so wenig zu bringen?

Lechner: Erst einmal müssen wir uns vor Augen halten, dass Werbung nicht die Revolution bringen wird, sondern oft nur klassisches Femvertising ist. Konzerne wollen Produkte verkaufen, und früher taten sie das vor allem mit Beschämung des weiblichen Körpers, zum Beispiel mit Vorher-nachher-Strecken, dem Abwerten des Hässlichen und dem Zeigen des durch das Produkt zu erreichenden "gepflegten Äußeren." Es wurde vor allem das Ziel, aber nicht die Schönheitsarbeit gezeigt. Jetzt zeigt man in vielen Werbungen auch diesen Prozess, etwa, wie eine Frau gerade ihre Haare wegrasiert, und dieser Prozess wird als selbstgewählt und ermächtigend dargestellt.

STANDARD: Das Zeigen dieser Schönheitsarbeit, auch an dicken und haarigen Körpern, und der größer gewordene Body-Positivity-Aktivismus auf sozialen Medien bringen aber offenbar kaum etwas.

Lechner: Die Medien allein sind sicherlich nicht verantwortlich zu machen. Das ist ja keine Einbahnstraße: Bilder in den Kopf und schlechtes Körperempfinden. Gerade die Kulturwissenschaften haben ja immer für kritische Medienkompetenz und widerständige Mediennutzung plädiert. Wir sind der Bilderflut schließlich nicht passiv ausgeliefert, können uns kritische Handlungsfähigkeit erarbeiten. Davon brauchen wir sowohl in den Schulen als auch in der Ausbildung von Lehrer:innen sicherlich mehr. Abgesehen von Bildung rücken auf den zweiten Blick noch größere Fragen in den Fokus: Geschlechterrollen, Ernährung, Bewegung, Gesundheit, Armut. Es ist also nicht verwunderlich, dass es für dieses zutiefst strukturelle Problem mit derart unterschiedlichen Hierarchieebenen und Machtstrukturen keine schnelle Lösung gibt.

Ich war selbst eine Verfechterin der großen Möglichkeiten, die soziale Medien bieten. Und es gibt diese Potenziale ja noch immer: Wir können uns vernetzen, informieren, protestieren, Empfehlungen zu guten Accounts publikmachen, wir können uns andere Sehgewohnheiten aneignen, andere Körper zeigen. Doch es gibt eine Intensivierung und eine Extensivierung von Schönheitsdruck: Wir haben immer mehr Technologien, um den Körper herzuzeigen, Bilder nachzubearbeiten, sie mit anderen zu teilen. Und es kommen immer neue Körperregionen dazu, die ins Visier genommen werden. Der Druck, der dadurch entsteht, ist riesig, und das Potenzial an Vernetzung und Widerstand kann vermutlich diesen auf Datenakquise und Überwachung ausgerichteten Plattformen und digitalen Infrastrukturen gar nicht hinterherkommen. Gegen den Fokus auf die Profitmaximierung mit Frauenkörpern anzukommen ist sehr schwer.

Die britische Politikwissenschafterin Sarah Banet-Weiser weist darauf hin, dass man sich auch beim Aktivismus dagegen weiter auf den sichtbaren weiblichen Körper konzentriert. Und der ist nicht nur sichtbar, sondern auch kommodifizierbar, also ganz schnell zum Produkt gemacht. Genau dagegen haben Feministinnen jahrzehntelang gekämpft: dass man nicht auf den Körper reduziert wird. Doch durch den bestehenden Fokus auf den Körper passiert das weiterhin.

STANDARD: Auch wenn die gezeigten Körper anders aussehen, wie zum Beispiel bei der neuen Palmers-Kampagne mit dem Slogan "Sexy, not sorry"?

Lechner: Erst einmal dachte ich bei der Kampagne: Super, da tut sich was. Endlich! Aber: Wie lange geht das noch, dass weiterhin im Grunde eh normschöne Körper mit minimalen Makeln gezeigt werden?

Auch werden wir so schnell nicht vergessen, wie Palmers lange Zeit geworben hat: mit stereotypen, sexistisch dargestellten Versatzstücken weiblicher Körper. Palmers hat zur sexualisierten Darstellung von Frauen eine Menge beigetragen. Jetzt kann man durchaus sagen: Es geht um Unterwäsche und nicht um Autos, deshalb gibt es einen guten Grund, die Unterwäsche an Frauen auch herzuzeigen. Aber man hatte auch eine riesige Freude daran, Skandale zu produzieren.

Jetzt scheint man die Seiten gewechselt zu haben, aber es bleibt sehr ambivalent. Nach Kampagnen, in denen Frauen mit Größe 38 als "anders" verkauft wurden, macht das Unternehmen nun hinsichtlich Bildpolitiken und Strategie vieles richtig. Viele Influencerinnen haben den Slogan der aktuellen Kampagne erweitert, ihre Achselhaare hergezeigt und den Slogan weiterformuliert, etwa in "Bold, not sorry" oder "Hairy, not sorry". Man könnte auch sagen, dass man sich auf kluge, strategische Art und Weise Teile der feministischen Community mit ins Boot geholt und so Kritik auf Distanz gehalten hat.

Trotzdem entgeht Feminist:innen nicht, dass es die Unterwäsche, für die die Kampagne "Sexy, not sorry" wirbt, derzeit nur bis zur Größe Large oder maximal X Large gibt. Plus-Size-Expertin Bobby Curvect fasst sie in der ersten Folge des Podcasts Fat Business zusammen mit: "Mir war schnell klar: Diese Diversity hat Grenzen."

Wenn bei einer Kampagne ein Plus-Size-Model dabei ist, es dann aber die Produkte gar nicht in größeren Größen gibt, die das Model und die Kundinnen bräuchten, dann ist das Frotzelei.

STANDARD: Aber Nutzer:innen, etwa von Instagram, können doch trotzdem diese Bilder und auch den Slogan erweitern, wie Sie gesagt haben.

Lechner: Wir reden noch immer viel zu wenig über die zutiefst kapitalistischen Logiken dieser Plattformen. Die US-amerikanische Ökonomin Shoshana Zuboff wies darauf hin, dass diese Plattformen nicht dazu da sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern durch immer genauere Analysen des Nutzer:inner-Verhaltens immer gezieltere Werbungen für sie auszuspielen. Es geht um Profitakkumulation, so wie in der analogen Welt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass algorithmische Logiken, die einer Ökonomie der Aufmerksamkeit folgen, immer nur minimale Schritte weg von der Norm kommen. Und wir haben über diese Konzerne, die großen Einfluss auf unser alltägliches Miteinander und Politik ausüben, kaum demokratische Kontrolle.

STANDARD: Das klingt praktisch ausweglos. Wodurch könnte sich was ändern?

Lechner: Wir müssen uns strukturellere Formen des Protests überlegen und nicht an diesem andauernden Zeigen von "falschen" oder nichtnormativen Körpern festhalten. Das haben wir jetzt seit etwa zehn Jahren, und ich sehe keinen durchschlagenden Erfolg. Sicher, man kommt an Repräsentation nicht vorbei, braucht diese widerständige Sichtbarkeit, aber wir sind in den vergangenen Jahren zu sehr auf dieser Ebenen steckengeblieben.

Zusätzlich müssen wir in Gruppen aktiv werden, wie etwa bei den Frauenvolksbegehren, und Protestformen überlegen, die über Politiken der Sichtbarkeit hinausgehen. Boykotte? Demos? Kunstaktionen? Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das schafft Räume für Verletzlichkeit und Austausch, man spricht über diesen Druck und versucht gemeinsam, etwas zu verändern und Fragen aufzuwerfen, wie man zum Beispiel die Gesundheitsversorgung für dicke Menschen verbessern kann. Und ob ich da jetzt meine Bauchrollen zeige oder nicht, ist egal, denn so verändert man etwas für alle. (Beate Hausbichler, 20.6.2024)

