Der schwedische Künstler und Roma-Aktivist Lindy Larsson gastiert mit "Tschandala – The Romani Version" in Wien. Marisel Bongola

August Strindberg gilt nicht nur als misogyner Autor – die New York Times hat ihn bereits 1986 als "garstig, sexistisch und rassistisch" bezeichnet. Der vielgefeierte Schriftsteller war auch der antiziganistischen Propaganda erlegen. Seine Erzählung Tschandala (1889) ist Ausdruck abscheulicher Herrenmenschenideologie und der Verunglimpfung der Roma als minderwertig. Bei der vierten Ausgabe des Roma-Theaterfestivals E Bistarde, das ab 22. Juni im Dschungel Wien, auf der MQ-Sommerbühne sowie im Top-Kino über die Bühne geht, zerpflückt der schwedische Künstler und Aktivist Lindy Larsson diesen Roman, der auf einem Schloss des 17. Jahrhunderts spielt. Larsson gastiert mit seiner mehrfach ausgezeichneten Musiktheaterperformance Tschandala – The Romani Version damit erneut in Wien.

Wissenslücken

Roma wurden in Österreich 1993 als Volksgruppe anerkannt, doch bis heute klaffen im öffentlichen Diskurs viele Wissenslücken, die von Vorurteilen überlagert werden. Dagegen wehrt sich der 2010 von den Geschwistern Sandra und Simonida Selimović gegründete Kulturverein Romano Svato, der nun zum vierten Mal das Festival "E Bistarde – Vergiss mein nicht" ausrichtet. Beide sind Romnja, die in ihren eigenen Arbeiten mit Roma-Klischees spielen, um diese dann aufzubrechen.

Die Inszenierungen verhandeln Geschichten über die Lebensrealität der Roma. Mit dem Epos Ziganiada des rumänischen Schriftstellers Ion Budai-Deleanu (1760–1820) befasst sich beispielsweise kritisch die Schauspielperformance Roma Industrie – Roma Slavery, die als Uraufführung das Festival am Samstag (19.30 Uhr) eröffnet. Teil des Programms sind auch Workshops, eine Filmvorführung und Konzerte. (Margarete Affenzeller, 19.6.2024)