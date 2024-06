Eine kriminelle Gruppe namens "IntelBroker" behauptet, sensible Daten des Chipkonzerns erbeutet zu haben. Die Untersuchungen laufen

Der Chipkonzern untersucht derzeit, was an den Behauptungen dran ist. AP

Der Chipkonzern AMD untersucht derzeit einen möglichen Cyberangriff, nachdem bekannt geworden ist, dass sensible Unternehmensdaten entwendet und unter "BreachForums" zum Verkauf angeboten worden sein sollen. Bei den gestohlenen Informationen soll es sich nicht nur um technische Spezifikationen zukünftiger Produkte handeln, auch Datenbanken von Mitarbeitern und Kunden sowie Source-Code und Firmenbilanzen sollen darin enthalten sein.

"Wir sind uns bewusst, dass eine kriminelle Organisation behauptet, im Besitz von gestohlenen AMD-Daten zu sein", erklärte AMD gegenüber Bleeping Computer. Man arbeite deshalb intensiv mit Strafverfolgungsbehörden und einem externen Hosting-Partner zusammen, um die Behauptungen zu untersuchen.

Zuvor hatte unter anderem DarkWebInformer über X darauf aufmerksam gemacht, dass eine kriminelle Gruppe unter dem Namen "IntelBroker" Daten von AMD zum Verkauf anbiete. Für eine Herausgabe der Daten sei der Angreifer bereit, Angebote entgegenzunehmen – notfalls auch über einen Mittelsmann, jedenfalls aber nur in der Kryptowährung Monero.

In der Vergangenheit hat dieselbe Gruppe unter anderem versucht, sensible Daten der Polizeibehörde Europol zu verkaufen. Europol bestätigte damals, dass das betroffene Portal durch gestohlene Anmeldedaten kompromittiert wurde, nachdem ein Cyberkrimineller behauptet hatte, vertrauliche Dokumente gestohlen zu haben. Der Vorfall soll aber keine Kernsysteme oder operativen Daten betroffen haben. Zuletzt war AMD im Juni 2022 mit einem ähnlichen Vorfall konfrontiert, als eine Gruppe namens "RansomHouse" behauptete, 450 GB an Daten erbeutet zu haben. (red, 19.6.2024)