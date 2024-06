Bei Bei ist zwar in den USA auf die Welt gekommen, lebt aber mittlerweile im chinesischen Ya'an. AFP/PEDRO PARDO

Sie sind das plüschige Gesicht der chinesischen Außenpolitik: Während Peking sich auf dem internationalen Parkett mit seiner sogenannten Wolfskriegerdiplomatie häufig eher offensiver Methoden bedient, um seine Interessen durchzusetzen, dienen die Großen Pandas als Symbole freundschaftlicher Beziehungen.

Jüngstes Beispiel für die Panda-Diplomatie ist der aktuelle Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang beim australischen Premierminister Anthony Albanese. Die Beziehungen der beiden Pazifikanrainer sind angespannt, weil Peking in der Region auf eine aggressive Expansionspolitik setzt und damit auch in australische Interessensphären eindringt. Darüber hinaus traktierten sich die beiden Staaten mit gegenseitigen Wirtschaftsmaßnahmen.

Doch nun stehen die Zeichen auf Entspannung. Besonders deutlich wird das damit, dass Li die Zusage für zwei neue Pandas für den Zoo in Adelaide im Gepäck hat – zwar ist dort bereits seit 15 Jahren ein Pandapärchen einquartiert, das sich jedoch als fortpflanzungsfaul erwiesen hat.

Auch Malaysia, die nächste Station auf Lis Reise, ist Gastgeber für einige Pandas aus China. Sie seien ein Symbol der "guten diplomatischen Beziehungen" zwischen den zwei Ländern, betont der dortige Vizedirektor des Zoos in Kuala Lumpur, Datuk Rosly, gegenüber New Straits Times. Und auch die Staatsvertreter, Li und sein malaysischer Kollege Anwar Ibrahim, lobten "die gesunde Wachstumsdynamik" zwischen den zwei Ländern.

Panda-Entzug bei Ärger

Aktuell hat China mindestens 65 Tiere an rund 20 Länder verliehen. Wie eine Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2013 zeigt, fiel die Vergabe der Tiere an die Länder Kanada, Frankreich und Australien jeweils mit dem Abschluss von Uran-Deals zusammen. Im Fall von Singapur, Malaysia und Thailand wurden demnach zur gleichen Zeit Freihandelsabkommen abgeschlossen.

Die sanfte Goodwill-Geste der Volksrepublik kann aber auch in die andere Richtung gehen: Wenn China politischem Ärger Ausdruck verleihen möchte, holt Peking seine kuscheligen Aushängeschilder auch wieder zurück. So geschehen etwa 2010, als der damalige US-Präsident Barack Obama den Dalai Lama treffen wollte. Peking reagierte prompt: Die Pandas Tai Shan und Mei Lan wurden von Washington und Atlanta nach China beordert.

Panda Wang Wang (Mitte) unterstreicht das neue Tauwetter zwischen dem südaustralischen Premier Peter Malinauskas and Chinas Premier Li Qiang. AFP/POOL/ASANKA RATNAYAKE

Ähnliches geschah in den vergangenen Jahren, als diverse Pandas, die in US-Zoos eine neue Heimat gefunden hatten, den Rückweg nach Hause antreten mussten. Auch ein Artgenosse aus dem schottischen Edinburgh wurde zurückgepfiffen. Die Jahre waren von frostigen Beziehungen zwischen China und dem Westen, vor allem den USA, geprägt. Mit November 2023 waren überhaupt nur noch vier chinesische Pandas in den USA zurückgeblieben. Ein Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping in San Francisco brachte schließlich die langersehnte Entspannung. Und Xi kündigte sogleich an, dass er gewillt sei, wieder Pandas in die USA zu senden. Im Februar dieses Jahres wurde schließlich ein entsprechendes Abkommen mit dem San-Diego-Zoo unterzeichnet: Zwei Pandas sollen dort demnächst ankommen – welche genau, ist noch offen.

Historischer Austausch

Den Anfang hatten 1972 Ling-Ling und Hsing-Hsing gemacht. Bei der historischen China-Reise von US-Präsident Richard Nixon nach Peking machte Mao Tsetung die neue Freundschaft mit Washington mit den zwei Pandas perfekt. Davor hatte der chinesische Diktator Exemplare der großen Bären bloß an den kommunistischen Nachbarn Sowjetunion oder an Nordkorea übergeben. Dabei war Mao aber lang nicht der Erste, der sich der Bären bediente. Schon in der Tang-Dynastie, also vor über tausend Jahren, ist der Panda als Staatsgeschenk dokumentiert.

Während Chinas Diplomaten die Bären lange als Geschenke überreichten, ging man in den 1980er-Jahren dazu über, die Tiere nur noch zu verleihen. Immerhin ist der Panda vom Aussterben bedroht. Auch wenn die eigentlichen Verträge zwischen Peking und den Gastländern zumeist geheim gehalten werden, ist durchgesickert, dass Gastländer um die 500.000 US-Dollar pro Panda bezahlen. Sie werden in der Regel in Pärchen übergeben; möglicher Nachwuchs bleibt im Besitz Chinas.

Schmuck für Kurz und Van der Bellen

Trotz der Kosten bleibt der Panda aber eine begehrte Leihgabe, weil er als Besuchermagnet in den Tiergärten dieser Welt gilt. Auch im Tiergarten Schönbrunn sind seit dem Jahr 2000 chinesische Pandas untergebracht. Ein Foto von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz mit einem Panda in Chengdu, dem Panda-Zentrum der Welt, sorgte 2018 für putzige Schlagzeilen.

Präsident Alexander Van der Bellen, Panda, Ex-Kanzler Sebastian Kurz (von links). DRAGAN TATIC / APA / picturedesk

In Schönbrunn konnte auch einiger Nachwuchs erzeugt werden. Ein Zehn-Jahres-Vertrag war 2013 einmal gänzlich verlängert worden; 2023 dann noch einmal um ein Jahr. Wie es im September nun weitergeht, ist noch nicht bekannt. Bisher gibt es aber keinen Anzeichen dafür, dass die Panda-Beziehungen beendet werden.

Wer einen Panda bekommt und wer nicht – dahinter steckt also immer auch die Frage, wie zufrieden Peking mit der Politik eines Landes ist. Malaysia brüstet sich aktuell mit guten Beziehungen: Datuk Rosly, Vizedirektor des Zoos gab an, dass andere Zoos in Thailand oder Singapur sechs Jahre auf die Bären warten mussten. "Raten Sie mal, wie lang es gedauert hat, bis China unserem Antrag auf Pandas stattgab?", sagte er zur lokalen Zeitung New Straits Times: "Zwei Monate."

Die Pandas Yang Yang und Fu Ban im Schönbrunner Tiergarten. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Diplomatie hin oder her: Das weltweite Interesse – und Chinas Artenschutzprogramm – hat dazu geführt, dass das Tier mittlerweile nicht mehr als "bedroht", sondern nur noch als "gefährdet" gilt. Während es in den 1980er-Jahren in freier Wildbahn nur noch rund 1100 Tiere gab, sind es heute knapp 2000. In Zoos und Zuchtzentren gibt es außerdem weltweit rund 730 Pandas. (Anna Sawerthal, Michael Vosatka, 21.6.2024)