Malu Dreyer (SPD) ist die dienstälteste SPD-Landeschefin Deutschlands. EPA/RONALD WITTEK

Mainz – Die deutschen Sozialdemokraten verlieren ein politisches Schwergewicht: Wie am Mittwoch aus Regierungskreisen verlautete, zieht sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (63) aus dem Amt zurück. Die beliebte Politikerin stand seit Jänner 2013 an der Spitze der früheren christdemokratischen Hochburg und Heimat von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Dreyer regiert in einer Ampelkoalition mit FDP und Grünen und ist die dienstälteste SPD-Landeschefin Deutschlands.

Die Staatskanzlei in Mainz wollte zunächst Medienberichte über den Rücktritt nicht kommentieren, kündigte aber eine Pressekonferenz an. Später wurde die Information in Regierungskreisen bestätigt. Laut Spiegel soll Arbeitsminister Alexander Schweitzer das Amt übernehmen.

Dreyer ist überregional auch wegen ihres mutigen Umgangs mit ihrer Behinderung bekannt. Sie leidet seit Jahrzehnten an Multipler Sklerose, einer degenerativen Nervenerkrankung, die in Schüben verläuft und unheilbar ist. Dreyer war erst im Jahr 2021 für eine dritte Amtszeit wiedergewählt worden, die nächste Landtagswahl findet erst im übernächsten Jahr statt. Von den 16 Ministerpräsidenten Deutschlands sind nur Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Grüne) und Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt, CDU) länger im Amt.

Längere Spekulationen

Über einen Rücktritt Dreyers war schon länger spekuliert worden. Nach Informationen der Tageszeitung Rheinpfalz soll sich Schweitzer noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Landtag zur Wahl als Ministerpräsident stellen. Der SPD-Politiker hätte dann die Chance, sich bis zur Landtagswahl 2026 zu profilieren.

Der aus dem südpfälzischen Landau stammende Schweitzer ist seit 2021 wieder in der Landesregierung vertreten. Der 50-Jährige war bereits in den Jahren 2013 und 2014 Minister, zwischenzeitlich war er dann Fraktionschef der SPD im Landtag. Neben Schweitzer wurden auch Innenminister Michael Ebling und Landtagsfraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) für die Nachfolge von Dreyer gehandelt. (APA, 19.6.2024)