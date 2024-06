Verbände der Werbe- und Kommunikationswirtschaft fordern die Zweckwidmung der Digitalabgabe, in einem gemeinsamen Positionspapier verlangen etwa der Creativ Club Austria, der Zeitungsverband VÖZ und das IAB (Interactive Advertising Bureau Austria) eine "vollständige Zweckbindung der gesamten Einnahmen aus der Digitalabgabe zur Förderung der österreichischen Medien- und Kommunikationswirtschaft".

Aus der Digitalsteuer nahm die Republik 2023 laut Finanzministerium rund 103 Millionen Euro ein. Die Werbung bei Digitalriesen überholte damit in Österreich im Vorjahr erstmals die Werbeausgaben in klassischen Medien – die darauf eingehobene Werbeabgabe spielte 2023 rund 95 Millionen ein.

"Moderne Medienfinanzierung gewährleisten"

Die Politik müsse "österreichischen Content und heimische Programminhalte durch eine moderne Medienfinanzierung gewährleisten", heißt es im Positionspapier. Die Verbände sprechen sich auch gegen "weitere gesetzliche Werbeverbote und Werbebeschränkungen" aus.

"Wir brauchen einen unabhängigen ORF und ein funktionierendes duales Rundfunksystem, österreichische Qualitätsmedien mit professionellen Redaktionen, die ausreichend gefördert werden", skizzieren die Verbände ihre Forderungen. Außerdem müssten "soziale Medien reguliert und kontrolliert werden, insbesondere im Hinblick auf gesellschaftliche Polarisierung und 'Hate Speech'".

"Verantwortungsvolle Medienpolitik mit klarem Blick in die Zukunft und auf Innovation gerichtet, die österreichische Unternehmen bei der Transformation ihrer Geschäftsmodelle in die digitale Welt unterstützt, ist notwendig", so die Verbände. "Wir sehen auch, dass grundsätzlich Angebote ohne entsprechende Unterstützung oder auch Anbindung an ein heimisches Medien- bzw. Kommunikationshaus am österreichischen (Werbe-)Markt nicht refinanzierbar sind." (red, 19.6.2024)