Es ist eigentlich verrückt, dass man in den unzähligen "Zelda"-Spielen der letzten 40 Jahre fast nie die Rolle der namensgebenden Prinzessin übernehmen durfte. In "Echoes of Wisdom", das neben vielen anderen Spielen auf der Nintendo Direct am Dienstag angekündigt wurde, ändert das Hersteller Nintendo eindrucksvoll. Held Link versinkt im gezeigten Trailer zum Spiel in einem schwarzen Loch, und nun liegt es an Zelda und den Spielerinnen und Spielern, den grünen Helden zu retten.

Aber mit einem neuen "The Legend of Zelda"-Teil war es noch längst nicht getan in dieser inhaltlich sehr starken Nintendo Direct. Das langerwartete "Metroid Prime 4 Beyond" wurde genauso gezeigt wie "Mario & Luigi Brothership", ein neues Mario-und-Luigi-Spiel, von dem auch schon Gameplay gezeigt wurde.

Starke Brüder

Im besagten Spiel "Brothership" darf man in der Rolle der beiden berühmten Brüder Inseln erkunden, auf denen sie tropische Regenwälder und quirlige Städte erforschen sollen. Alte Bekannte dürfen dabei genauso wenig fehlen wie das rundenbasierte Kampfsystem und diverse Sprungeinlagen. Interessant ist der neue Cel-Shading-Look, für den sich die Entwickler entschieden haben. Den Titel soll man als Spieler vor allem in gemeinsamen Aktionen spüren, seien es Paarangriffe auf übermächtig wirkende Gegner oder kooperative Sprünge, die man alleine nicht schaffen würde. Erscheinen wird das Spiel am 7. November für die Nintendo Switch.

Das bereits erwähnte "Metroid Prime 4 Beyond" wurde ebenfalls schon inklusive Gameplay gezeigt. Optisch stark und mit bekannten Elementen der Serie ausgestattet, vom Scan der Gegner nach Schwächen bis hin zur ikonischen Verwandlung in eine Kugel, werden nicht wenige Fans der Serie freudig aufgesprungen sein, als sie den Trailer bestaunen durften. Als Release-Zeitraum gibt Nintendo aktuell nur 2025 an, was darauf spekulieren lässt, dass der Titel auch parallel für eine mögliche Folgekonsole erscheinen könnte.

Ebenfalls 2025 soll das Jump 'n' Run "Donkey Kong Returns HD" erscheinen, eine Restaurierung des 3DS-Klassikers. Bereits am 17. Oktober erscheint mit "Super Mario Party Jamboree" ein neuer Teil der Multiplayer-Serie. Mit 110 Minispielen will man einen neuen Rekord in Sachen Auswahl aufstellen. Online sollen sogar bis zu 20 Spielerinnen und Spieler mit- und gegeneinander antreten können.

Wer ein Online-Abo auf der Nintendo Switch besitzt, freut sich über vier neue Titel, die sich ab sofort darin finden. Aus der Game-Boy-Advance-Ära werden "The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords" und "Metroid: Mission Zero" angeboten. "Turok: Dinosaur Hunter" und "Perfekt Dark" gesellen sich aus N64-Zeiten hinzu. Neben weiteren Ankündigungen, etwa der aus zwei Teilen bestehenden "Ace Attorney Investigations Collection", der Umsetzung des Spiels "Stray" auf die Switch und einer "Marvel vs Capcom Fighting Collection" findet im Winter auch das bisher exklusiv für Apple Arcade verfügbare Rollenspiel "Fantasian" seinen Weg auf die Nintendo-Konsole.

Starker Auftritt

War die Release-Liste an Exklusivtiteln für dieses und nächstes Jahr bei Nintendo vor kurzem noch sehr leer, so wurde dieser Missstand mit der Präsentation behoben. Auch wenn viele gern mehr zu einer neuen Hardware von Nintendo gehört hätten, waren die zahlreichen Ankündigungen ein gutes Trostpflaster. Vor allem der Ausblick, dass "Metroid Prime 4" ein Starttitel für die neue Hardware werden könnte, lässt das kleine Fan-Herz in den kommenden Monaten sicher ein wenig schneller schlagen. (Alexander Amon, 19.6.2024)