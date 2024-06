Mehr als 500 Menschen sind laut Berichten mehrerer Agenturen in diesem Jahr schon bei der verpflichtenden islamischen Pilgerfahrt an Überhitzung gestorben. Die Erderhitzung spielt eine Rolle

Österreich schwitzt bei Hitze von über 30 Grad – und doch handelt es sich um eher laue Temperaturen im Vergleich zu jenen, die derzeit im westlichen Saudi-Arabien herrschen. Bis zu 52 Grad im Schatten wurden zuletzt nahe der Großen Moschee gemeldet, wo seit Freitag eines der mit heuer rund 1,8 Millionen Besuchern größten Events des Jahres stattfindet: die islamische Pilgerfahrt Hadsch.

Bei der Großen Moschee in Mekka hatte es zuletzt 52 Grad im Schatten. AFP/FADEL SENNA

Weil das Wüstental auf der Arabischen Halbinsel nach Berechnungen zu jenen Gebieten auf der Erde zählt, die besonders stark von der Erderhitzung betroffen sind, wird die nach religiöser Lehre für gesunde und finanziell ausreichend ausgestattete Muslime verpflichtende Reise zunehmend riskant. Mehr als 550 Menschen aus mehreren Ländern sollen laut Berichten der jeweiligen Botschaften in diesem Jahr am Rande des religiösen Erlebnisses an den Folgen der Hitze verstorben sein.

Hadsch 2024

Saudische Medien übertragen den Hadsch live. قناة الإخبارية

Das geht aus diplomatischen Quellen jener Staaten hervor, die im Ausland verstorbene Staatsbürger zählen. Die meisten der Toten, mehr als 300, sollen demnach aus Ägypten kommen. Auch Jordanien, Indonesien und Tunesien meldeten den Tod von Bürgern in Saudi-Arabien. Angesichts der lückenhaften Aufzeichnungen, einer beträchtlichen Zahl Vermisster und episodischen Berichten über bewegungslose Körper am Wegesrand ist ein Anstieg der Zahlen zu befürchten.

Eine Studie aus Saudi-Arabien kam jüngst zu dem Schluss, dass die Temperaturen in der betroffenen Region im Schnitt pro Jahrzehnt um etwa 0,4 Grad ansteigen. Und schon 2019 wurde in der Zeitschrift Geophysical Research Letters ein Paper veröffentlicht, das für einige aktuelle Jahre, vor allem aber für die Zeit ab etwa Mitte des Jahrhunderts, eine extreme Gefahr für die Pilgerinnen und Pilger voraussagt. Demnach soll dann in dem Gebiet regelmäßig die Kühlgrenztemperatur von 29,1 Grad überschritten werden, die von der US-Wetterbehörde als extrem gefährlich angesehen wird.

Die saudischen Behörden empfehlen Schirme, Wasser – und den Verzicht auf die Pilgerfahrt während der größten Hitze. AP/Rafiq Maqbool

Das ist eine Messeinheit, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammenfasst und angibt, welche niedrigste Temperatur auf einer Oberfläche bei Verdunstung erreicht werden kann – also auch, ob die natürlichen Kühlmechanismen des Körpers noch funktionieren können. Über einen Zeitraum von mehreren Stunden gesichert tödlich ist eine Kühlgrenztemperatur über 35 Grad.

Kühle nur mit Visum

Saudi-Arabien versucht sich und die Gläubigen durch verschiedene Maßnahmen gegen diese Gefahren zu schützen. Die nationale Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, mit den religiösen Riten auf kühlere Tageszeiten abseits der Zeit zwischen elf und 15 Uhr auszuweichen, zudem solle man unbedingt einen Schirm mitführen und ausreichend trinken. Außerdem wurden die medizinischen Betreuungsmöglichkeiten erweitert und Kühlräume entlang der Strecke eingerichtet. Völlige Abhilfe schafft das nicht: Immerhin sind die Fußmärsche zwischen den verschiedenen Stationen des Hadsch Teil des Rituals, einige sollen den Vorgaben nach auch mehrfach absolviert werden.

Auf dem Weg zur kühlen Nachtruhe nach der "Steinigung des Teufels". AP/Rafiq Maqbool

Und: Um diese betreten zu dürfen, müssen Pilgerinnen oder Pilger mit einem offiziellen Visum für den Hadsch in das Land eingereist sein, für das eine Abgabe zu entrichten ist. Einige Gläubige verzichten angesichts des Preises darauf. Ein Problem ist zudem, dass manche unter den Pilgern die Hitzeerschöpfung als Teil ihrer spirituellen Erfahrung begreifen und den Schutzmechanismen daher nicht ausreichend zugänglich sind. Vor allem die hohe Zahl an ägyptischen Toten könnte in Teilen diesem Problem geschuldet sein.

Die saudi-arabischen Behörden sehen übrigens in diesem Jahr keine auffällige Häufung von Todes- und Verletzungsfällen. Angesichts der zahlreichen, teils alten und manchmal kranken Menschen, die an der Pilgerfahrt teilnehmen, seien die aktuellen Zahlen im Rahmen des bei 1,8 Millionen Besuchern Erwartbaren, gab der Chef der zuständigen Abteilung im saudischen Gesundheitsministerium, Jameel Abualenain, laut der Agentur Reuters am Dienstag in einer vorläufigen Bilanz bekannt. Insgesamt habe man mehr als 2700 Menschen medizinisch behandelt.

Immerhin ist die Pilgerfahrt in diesem Jahr bisher von anderen Katastrophen verschont geblieben. Als riskant gelten auch Unfälle wegen Massenpaniken, die schon mehrfach massive Umbauten der Infrastruktur nötig gemacht haben, und Brände in den riesigen Zeltstädten, die in der Umgebung der Heiligen Stätten für die Pilger aufgebaut werden. (Manuel Escher, 19.6.2024)