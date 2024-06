Axel Corti, geboren in Paris, war ein österreichischer Regisseur und Publizist. imago images/United Archives

"Wenn du wahr sein willst, musst du genau sein" lautet das Motto des diesjährigen Festivals Concerti Corti, das vom 21. bis 24. Juni im Salzkammergut stattfindet. Der Geiger Benjamin Herzl rief die Veranstaltung im vergangenen Jahr zum 30. Todestag und 90. Geburtstag des Filme- und Radiomachers Axel Corti mit dem Ziel ins Leben, Cortis Werk sowie seine Liebe zur klassischen Musik zu feiern. In jeder Ausgabe soll ein Lichtkegel auf einen Komponisten, eine Komponistin gerichtet sein. Heuer steht der 1991 in Salzburg geborene Jakob Gruchmann im Zentrum, dessen Stücke an jedem der vier Abende interpretiert werden.

Kritischer Heimatfilm

Am Freitagabend beginnt also die zweite Ausgabe der Concerti Corti in Arnsdorf bei Salzburg, dem Rückzugsort des musikalischen Medienmachers. Der Auftakt in der Vega Sternwarte widmet sich Radetzkymarsch, dem letzten Film aus einem Œuvre, das sich stets mit großer Genauigkeit und Wahrheitsliebe der österreichischen Geschichte angenommen hat. Catherine von Sydow, die Witwe Max von Sydows, und Cecily Corti berichten von den Dreharbeiten, Der Radetzkymarsch wird ausschnittweise gezeigt und auch Cortis samtige Stimme selbst wird zu hören sein, in Einspielern seiner legendären Radiosendung Schalldämpfer.

Radetzkymarsch

In der Tradition des kritischen Heimatfilms steht auch der Salzburger Regisseur Adrian Goiginger, der am Sonntagabend mit seiner Hauptdarstellerin Adriane Gradziel über Der Fuchs, die in Film gegossene Kriegsgeschichte seines Urgroßvaters, sprechen wird.

Neben Kompositionen Jakob Gruchmanns finden sich auch einige Felix Mendelssohns auf dem Spielplan. Zum Bogen greift sogar der Organisator, Benjamin Herzl, selbst: als Solist am Abschlussabend des Festivals. Außerdem tritt das renommierte Mandelring Quartett gemeinsam mit der Salzburger Sopranistin Marianna Herzig in der Kirche St. Pankraz in Nussdorf auf. (diva, 20.6.2024)