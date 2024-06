Vor Beginn der Olympischen Spiele will die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo in die Seine springen, um zu zeigen, dass der Fluss schwimmtauglich ist. Ein bereits festgesetzter Termin wurde verschoben. Bericht aus Paris

Nur noch etwas mehr als einen Monat dauert es bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Paris. Die Seine soll Schauplatz der Eröffnungsfeierlichkeiten werden, aber auch Austragungsort mancher Bewerbe. AP/Thomas Padilla

Mit einer Spraydose zeichnet Malek ein leuchtend grünes Viereck auf den Gehsteig bei der Austerlitz-Brücke. Der junge Tiefbaubeamte sagt, hier entstehe eine Leitung zu den Hausbooten, die am linken Seine-Ufer vertäut sind. Ziel der Operation: Die letzten der 263 "péniches" in Paris sollen an die Kanalisation angeschlossen werden. Heute noch lassen einige Besitzer ihre Abwässer direkt in die Seine.

Malek ist nicht eben gesprächig, er will auch seinen Nachnamen nicht nennen. Die Wasserqualität der Seine ist in Paris ein brisantes Politikum, vor allem für Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Malek sagt nur: "Wir vom Wasserbau haben gemacht, was wir konnten. Jetzt müssen die Politiker übernehmen."

Die Politiker. Jacques Chirac, der frühere konservative Ex-Bürgermeister von Paris und spätere Staatschef, hatte geschworen: "Ich werde binnen drei Jahren vor Zeugen in die Seine springen." Das war 1990, doch die Zeugen mussten nie antreten. Dreißig Jahre später tat die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo den gleichen Eid. "Im Jahr 2050 werden sich die Temperaturen in Paris 50 Grad nähern", meinte sie zur Begründung. "Es wird unerlässlich, dass man sich im kühlen Nass der Seine erfrischen kann."

Das wäre ein wenig wie zu Zeiten der Französischen Revolution, als die Hauptstädter noch rege in ihrem Fluss gebadet hatten. Seit 1923 ist er aber fürs Schwimmen gesperrt, weil zu schmutzig. Das Problem ist: Starke Niederschläge bringen die Pariser Kanalisation zum Überlaufen. Dann wird das Wasser ungefiltert in die Seine geleitet. Auf seinem Weg durch die berühmten "égouts", die Pariser Abwasserkanäle, hat es sich allerdings mit Escherichia coli und Enterokokken angereichert – unappetitlichen Fäkalbakterien aus Rattenurin.

Um das Badeversprechen ihrer Vorgänger endlich einzulösen, hat Hidalgo keinen Aufwand gescheut: 1,4 Milliarden Euro haben Paris und der Staat je zur Hälfte in das Projekt "Schwimmen in der Seine" gesteckt. Eine Herkulesarbeit, die weit über Paris hinausgeht: Nicht nur Hausboote, sondern 23.000 Abwasserzuflüsse der Seine und der Marne wurden saniert. Mehrere neue Klärwasseranlagen säumen den zeitweise lehmfarbigen Fluss.

Herzstück ist eine sehr französische Ingenieurleistung: Zu beiden Seiten der Austerlitz-Brücke sind 30 Meter tiefe Überlaufbecken entstanden, die durch einen unterirdischen Wassertunnel unter der Seine verbunden sind. 50.000 Kubikmeter Regenwasser können so zurückgehalten werden. "Diese Becken verhindern, dass das Regen- und Kanalisationswasser in die Seine gelangt", erklärte Nicolas Londinsky von der Pariser Wasserverwaltung Mitte 2023 bei einer Presseführung. "Nur bei außerordentlich starken Regenfällen gelangen zu viele Bakterien in die Seine."

In der Tat hat sich die Zahl der Fischarten in der Seine in den vergangenen Jahren von drei auf 32 verzehnfacht. Die Fischer bei den Seine-Inseln fangen sogar Forellen, und die reagieren empfindlich auf die Wasserqualität. Auf zum Badevergnügen! Hidalgo hat bereits drei Schwimmplätze beim Eiffelturm, dem Pont-Neuf und der Île Saint-Louis auserkoren. Diese Bäder aus Holzplanken sollen zwar erst im Sommer 2025 eröffnet werden. Die Sportdisziplinen Triathlon und Freiwasserschwimmen sollen aber schon bei den Olympischen Spielen in der Seine stattfinden. Ende vergangenen Jahres hätten erfolgreiche Tests stattgefunden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Hidalgo kündigte an, sie werde am 23. Juni persönlich in den Stadtfluss springen, um zu beweisen, dass das Seine-Wasser olympiatauglich ist. Gefragt, ob er als großer Hobbysportler nicht mitmachen wolle, sagte Präsident Emmanuel Macron euphorisch zu: "Und wie ich teilnehmen werde!"

Das war im Februar. Seither regnet es in Paris aber sehr viel. Die Umweltstiftung Surf Rider nahm im April einen unabhängigen Test vor. Resultat: Die Seine ist immer noch nicht "baignable", zum Schwimmen also nicht geeignet. An 13 von 14 Messorten sind die Konzentrationen von E-coli- und Enterokokken zu hoch. Wer in die Seine springe, riskiere Durchfall, Hautprobleme, Augen- und Ohrenentzündungen, warnte die Stiftung.

Es kam, wie es kommen musste: Der ultimative Schwimmtermin am kommenden Sonntag ist ins Wasser gefallen. Hidalgo hat ihn mit Verweis auf die von Macron für 30. Juni und 7. Juli angesetzten Neuwahlen in Frankreich zunächst abgesagt. Das roch ein wenig nach fauler Ausrede. Statt Seine-Wasser ergoss sich Häme über die Bürgermeisterin. Die Pariser Sängerin Marie Reno stellte sich in einem melodiösen Chanson vor, wie die – noch nie sehr populäre – Bürgermeisterin in den Stadtfluss "mit der Farbe einer Klärgrube" tauche; zurück aus einer Brühe voller "Mückendreck und Kothäufchen" gebe sie zurück am Seine-Ufer alles wieder von sich.

Mittlerweile aber heißt es aus dem Büro Hildalgos: Der Termin ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Den Sprung in die Seine will die Bürgermeisterin nun nach dem 14. Juli wagen – also nach den Wahlen, aber noch vor Beginn der Olympischen Spiele.

Bei allem Spott stehen die Chancen, dass olympische Nebenwettbewerbe Ende Juli in der Seine abgehalten werden können, gar nicht so schlecht. Wenn das Sommerwetter heiß und trocken wird, gelangt kaum Rattendreck aus der Stadt ins Flusswasser. Laut einer Umfrage freuen sich jedenfalls 75 Prozent der Pariserinnen und Pariser, dass das Seine-Schwimmen wieder möglich werden soll. Zumindest für die anderen: Nur zwölf Prozent der Befragten würden selbst in das Flusswasser tauchen. (Stefan Brändle aus Paris, 19.6.2024)