Während sich Russlands Machthaber Wladimir Putin am Mittwoch der "bedingungslosen Unterstützung" durch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un versicherte, dürften die russischen Truppen in der Region Charkiw zunehmend in die Defensive geraten.

Die Meldungen, die sich jüngst etwa aus dem nordostukrainischen Städtchen Wowtschansk ihren Weg bis in die westlichen Nachrichtenagenturen bahnten, klingen in ihrem Schrecken erstaunlich vertraut: Wie zu Beginn des Krieges in Mariupol – dort war es das Asow-Stahlwerk – und im Februar dieses Jahres in Awdijiwka mit seiner weitläufigen Kokerei AKHZ ist es dieser Tage wieder ein Fabriksgelände, das im Zentrum der Kämpfe an der Front steht: die Chemiefabrik PJSC in der Grenzstadt Wowtschansk etwa 75 Kilometer nordöstlich der Großstadt Charkiw.

Anders als zuvor sind es diesmal aber nicht die ukrainischen Verteidiger, die sich in ein vergleichsweise massiv gebautes Umfeld zurückziehen mussten und dort von der Luft aus angegriffen werden, sondern die russischen Invasoren selbst.

Nahe von Wowtschansk feiert die ukrainische Armee – bislang freilich begrenzte – Erfolge. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

In der großflächig unterkellerten Chemiefabrik, die an strategisch günstiger Stelle am Ufer des Flusses Wowtscha und somit zwischen den Fronten liegt, halten sich seit Beginn des Monats nämlich hunderte russische Soldaten verschanzt. Zuletzt sind die ukrainischen Truppen der Fabrik von Westen her – unterstützt durch die Luftwaffe – ihnen bedrohlich nahe gekommen.

Einkesselung droht

Seitdem der Westen, erst Großbritannien, dann Frankreich und Deutschland und schließlich auch die USA, den ukrainischen Truppen erlaubt hat, die gelieferten Waffen gegen die Aufmarsch- und Versorgungszentren der russischen Armee hinter der Grenze einzusetzen, droht den Russen in der teils wenige Hundert Meter breiten Zone zwischen den Fronten nun sogar die Einkesselung. Vor allem deshalb, weil die ukrainische Luftwaffe, die mit Kampfjets sowjetischen Fabrikats ausgerüstet ist, näher als bisher an die Frontlinie heranzufliegen vermag. Die ukrainischen Raketenschläge jenseits der Grenze haben die russische Flugabwehr offenbar genügend geschwächt.

Berichten zufolge bombardiert die ukrainische Luftwaffe das Fabriksgelände seit Tagen, auch französische Gleitbomben des Typs Hammer (Highly Agile Modular Munition Extended Range) sowie die US-Modelle GBU-39 sollen zum Einsatz kommen. Beide ähneln jenen Geschoßen, die Russland seit Beginn des Jahres mit so verheerender Wirkung gegen ukrainische Stellungen einsetzte. Meldungen, wonach sich einzelne russische Soldaten bereits ergeben haben, lassen sich bisher aber nicht bestätigen.

Fest steht aber, "dass der Druck der Ukrainer auf die russischen Versorgungslinien da ist", wie der Bundesheer-Analyst Markus Reisner am Mittwoch im Interview mit dem deutschen Sender NTV erklärte. Geht die Chemiefabrik für die russischen Truppen verloren, könnte sich daraus rasch eine Kettenreaktion ergeben, die zum Abzug aus dem erst seit Juni teilweise kontrollierten Wowtschansk führen dürfte.

"Weiterer Fehler" Russlands

Die Zerstörung russischer Stellungen und Abschussrampen nahe der Grenze sei enorm wichtig, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. "Das klappt. Genauso, wie wir es erwartet haben." Die ukrainischen Soldaten hätten eine neue Seite im Krieg aufgeschlagen – "eine Seite, die Putin eigentlich seiner Offensive widmen wollte und die für Russland zu einem weiteren Fehler wurde".

Die russischen Invasionsbehörden wollen von ukrainischen Erfolgen derweil offiziell weiterhin nichts wissen: "Der Feind schickt Reserven und versucht, einen Gegenangriff zu starten, stößt aber auf heftigen Widerstand unserer Streitkräfte", hieß es am Mittwoch. (Florian Niederndorfer, 19.6.2024)