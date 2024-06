Die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen wurde anlässlich der Großveranstaltung stark intensiviert. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Seit vergangenem Freitag ist die Fußball-Europameisterschaft 2024, die dieses Jahr in Deutschland ausgetragen wird, in vollem Gange. Wie bei allen großen Sportveranstaltungen ist das Risiko für Anschläge stark erhöht, was die deutschen Sicherheitsbehörden zu diversen Sicherheitsvorkehrungen veranlasste. Der Deutsche Anwaltsverein (DAV) warnte daraufhin in einer Pressemeldung vor der Etablierung eines "Überwachungsstaats unter dem Deckmantel des Terrorschutzes". Insbesondere drei Technologien werden problematisiert: der Einsatz von Staatstrojanern, biometrischer Videoüberwachung und Vorratsdatenspeicherung.

Terror und Hooligans

Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser wappnet man sich gegenüber allen denkbaren Gefahren, "vom islamistischen Terror bis hin zu Gewalttätern und Hooligans". Um der Gefahrenlage der wochenlangen Großveranstaltung zu begegnen, wird die deutsche Bundespolizei von 580 ausländischen Polizeikräften aus allen Staaten, die am Turnier teilnehmen, unterstützt. Deutsche und französische Sicherheitsbehörden arbeiten, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele nächsten Monat, eng zusammen.

Dieses Konglomerat aus Einsatzkräften soll unterstützt werden von technologischen Überwachungssystemen. Während schon im Vorfeld mutmaßliche Straftäterinnen und Straftäter durch verstärkte Grenzkontrollen nicht ins Land gelassen werden sollen, sollen diese Maßnahmen im Inland den Überblick erleichtern. Besonders die Union pochte im Vorfeld der Veranstaltung auf eine deutliche Intensivierung der bisherigen Mittel. So forderte etwa ihr Innenexperte Thorsten Frei "wirksame Instrumente wie die Onlineuntersuchung oder die Auswertung der Videoüberwachung mit Mitteln der Gesichtserkennung und der Künstlichen Intelligenz".

Tatsächlich wurden weitreichende Maßnahmen umgesetzt. So etwa in Frankfurt, wo Polizeipräsident Stefan Müller sich die nahezu lückenlose Überwachung der Londoner Innenstadt zum Vorbild nahm. Noch nie zuvor hat es eine so umfassende Dokumentation des öffentlichen Raums der Finanzstadt gegeben. Auch in den anderen austragenden Städten wurde für einen Ausbau der Videoüberwachung abgestimmt. Zusätzlich zu den Kameras, die bereits in Betrieb sind, wurden weitere installiert und miteinander verknüpft. Auch mobile Systeme oder Drohnen sind im Einsatz.

Eingriff in Grundrechte

Der Einsatz all dieser Überwachungssysteme ist jedoch nicht unumstritten. Nikolaos Gazeas, Mitglied des DAV-Ausschusses Gefahrenabwehrrecht, stellt fest, dass jede einzelne der diskutierten Überwachungsmaßnahmen bereits einen beachtlichen Eingriff in die Grundrechte darstellt. "Die Anwendung eines ganzen Straußes solcher Maßnahmen kann gefährlich nah an eine Rundum­über­wachung heranreichen, insbesondere durch biometrische Videoüber­wachung", warnt der Anwalt.

Die Nutzung von Staatstrojanern, die für Strafverfolgungsbehörden wie Nachrichtendienste rechtlich bereits sehr weitgehend möglich ist, wird von zwei Seiten problematisiert: zum einen aufgrund der hohen Eingriffsintensität, die so eine Maßnahme darstellt, zum anderen, da der Staat Sicherheitslücken nutzt, die eigentlich geschlossen werden sollten. Einen besonderen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung stellt für den DAV auch die von Gazeas erwähnte biometrische Videoüberwachung im öffentlichen Raum dar. Die biometrische Gesichtserkennung wurde in der europäischen KI-Verordnung nicht konsequent verboten, ihr Einsatz ist umstritten. Die deutsche Bundesregierung unterscheidet dabei zwischen Echtzeit- und rückwirkender Auswertung von derartigem Material. Der DAV vertritt dagegen die Meinung, dass dies nichts an der Tiefe des Eingriffs ändert.

Als einen eindeutigen Eingriff in die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern beurteilte der Europäische Gerichtshof wiederum die Vorratsdatenspeicherung in zahlreichen Entscheidungen zu verschiedenen Mitgliedsstaaten. Darauf beruft sich der DAV, wenn er die massenhafte und anlasslose Speicherung von Daten als eine Einschränkung der Grundrechte deklariert, die einer Instrumentalisierung von berechtigten Interessen wie Kinderschutz oder eben Terrorismusbekämpfung entstammt.

Die Intention des DAV sei es nämlich nicht, die Notwendigkeit eines klugen Sicherheitskonzepts für eine unbeschwerte und sichere EM zu negieren, betont Nikolaos Gazeas. Dieses müsse jedoch ein ausgewogenes Verhältnis und ein gutes Augenmaß bewahren: Die Angst vor Anschlägen dürfe nicht genutzt werden, um Schritte hin zu einer Rundumüberwachung zu gehen, die auch nach der Veranstaltung bestehen bleibt. (Hannah Krause, 21.6.2024)