Der 43-jährige Sänger und Schauspieler verbrachte nahe New York wegen Trunkenheit am Steuer eine Nacht in der Ausnüchterungszelle

Justin Timberlake muss sich Ende Juli wegen einer alkoholisierten Autofahrt vor einem Richter verantworten. AFP/VALERIE MACON

Möglicherweise bekommt Justin Timberlake gerade mehr Presse, als er es sich für sein im März erschienenes aktuelles Album Everything I Thought it Was erträumt hätte. Der 43-jährige Popsänger und Schauspieler wurde gerade nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle auf freien Fuß gesetzt. In der noblen Sommerfrische der Hamptons nahe New York habe er Dienstag nach Mitternacht mit dem Auto unter anderem ein Stoppschild nicht beachtet und "weitere Verkehrsvergehen" begangen. Eine Polizeistreife habe ihn daraufhin angehalten und festgestellt, dass er noch dazu betrunken war. Nach einem Gerichtstermin am Dienstag muss sich Timberlake deswegen Ende Juli vor einem Richter verantworten.

Justin Timberlake befindet sich gerade auf einer US-Tour, um seine erste neue Musik seit sechs Jahren live zu vermarkten. Nach sechsjähriger Gesangspause, während der er zuletzt 2023 im Netflix-Thriller Reptile den bösen Buben gab, gestaltet sich das Pop-Comeback schwierig. Gezählte 18 neue austauschbare und zwischen wimmernden Schmonzetten wie Selfish und spekulativ-zeitgeistigem R'nB angesiedelte Songs wie Infinity Sex bei geschlagenen 75 Minuten Spielzeit können über eines nicht hinwegtäuschen: Die großen Charterfolge sind wohl vorbei. Justin der Ältere wurde längst von Justin dem Jüngeren, dem 30-jährigen Bieber, abgelöst.

Mit Justin Bieber verbindet ihn nicht nur Trunkenheit am Steuer, auch Bieber wurde 2014 deswegen verhaftet. Beide blicken obendrein auf eine Vergangenheit als Kinderstars und Synchrontanz-Charts-Popper zurück.

Vom Bubi zum Sexidol

Nach seinen Anfängen in Walt Disneys The All-New Mickey Mouse Club und auch in der in den späten 1990er-Jahren weltweit erfolgreichen Boyband *NSYNC schwamm sich Justin Timberlake vom unbedarften Bubi-Image allerdings etwas frei. Dank Soloalben wie Justified von 2002 oder des künstlerischen Höhepunkts FutureSex/LoveSounds von 2006 und des Welthits SexyBack, mit dem er uns das Sexy zurückbrachte, verkaufte Timberlake bis heute an die 160 Millionen Tonträger.

Nach mehrjährigen Beziehungen mit Mickey-Mouse-Kollegin Britney Spears sowie Cameron Diaz ist Justin Timberlake seit 2007 mit Schauspielerin Jessica Biel zusammen. Das Paar hat zwei Söhne. Papa Timberlake kann übrigens auch gegenüber dem Fiskus böse sein. Sein Name tauchte 2016 in den Paradise Papers im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung auf. (Christian Schachinger, 19.6.2024)