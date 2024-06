Saharastaub in Griechenland Ende April 2024. Durch die Kamera kann die orangefarbene Trübung spektakulärer aussehen. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Mit der ersten weitläufigen Hitzewelle des Jahres kommt auch Wüstenstaub nach Österreich. Winde aus dem Süden transportieren Staubpartikel aus der Sahara über das Mittelmeer nach Europa. Vor allem Donnerstag und Freitag könne "der Himmel über Österreich etwas diffuser, trüber sein", wie die Geosphere Austria mitteilt. In einem Video auf X zeigt sie, zu welchen Zeiten mit besonders viel Staub in der Luft zu rechnen ist, die Prognose ist auch bei der Luftqualitätvorhersage abzurufen.

Demnach wird es in Westösterreich schon am Donnerstag, ab der Nacht auf Freitag auch im Osten große Mengen an Wüstenstaub in der Atmosphäre geben. "Solange die Witterung noch so sommerlich ist, wird man vor allem bemerken, dass der Himmel nicht ganz blitzblau wirkt, sondern ein bisschen trüber", sagt Kathrin Baumann-Stanzer, Geosphere-Leiterin der Umweltmeteorologie. Außerdem seien farbkräftigere Sonnenuntergänge und -aufgänge zu erwarten, weil der Staub wie andere Partikel in der Luft den Rotanteil des Lichts stärker streut.

Aus der Luft gewaschen

Gleichzeitig dürfte es ab Freitag gewittrig werden. "Mit Niederschlägen können natürlich größere Mengen Sand aus der Luft gewaschen werden", sagt die Meteorologin. Wenn es wieder trocken wird, kann man die Staubspuren auf dem Boden, an Fassaden und auf Fahrzeugen finden. Die Farbe verrät die Herkunft aus der Sahara, je nach konkreter Ursprungsregion geht es mehr in die rötliche oder gelbe Richtung.

Manchmal sieht der Wüstenstaub aus wie Nebel – hier in Athen im Mai 2024. Die Luftpartikel können für mehr Wolken sorgen. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Wie viel von dem Staub in Bodennähe und die niedrigeren Luftschichten gelangt, ist schwierig zu sagen, betont Baumann-Stanzer: Die Vorhersage im Video zeigt, in welchem Ausmaß Saharastaub in Summe in allen Atmosphärenschichten herübergeweht wird. Weil in Nordafrika starke Winde den Staub in hohe Schichten blasen und die Ströme günstig stehen, reisen die Staubpartikel hunderte Kilometer weit bis nach Skandinavien und ins Baltikum.

Mehr Wolkenbildung

Könnte der Saharastaub die zu erwartende Hitze, Gewitter und Regen beeinflussen? Das ist laut der Meteorologin anhand der aktuellen Daten ebenfalls kaum vorherzusagen. Prinzipiell sorgt mehr Staub in der Luft dafür, dass sich vermehrt Wassertröpfchen auf die Körner setzen können – so entstehen Wolken.

"Die Gewitterwolken bekommen wir durch die nahende Front aber sowieso", sagt Baumann-Stanzer. In größerer Höhe könne die Saharastaubwolke wiederum einen Teil der Sonnenstrahlung abschirmen. "Ob das wirklich ausreicht, um die Hitze etwas zu mäßigen oder die Gewitterbildung, traue ich mich nicht zu sagen." Hier müsste man ein Modell mit konkreten Daten füttern, etwa zur Dichte der Staubwolke, und den Verlauf mit und ohne Wüstenstaub durchspielen. Das kann je nach den konkreten Bedingungen unterschiedlich ablaufen.

Feinstaubbelastung

Als man 2022 staubbedingt auch in Österreich orangefarben getönte Fotos aufnehmen konnte, waren die Mengen besonders groß. Jährlich kommt es laut Baumann-Stanzer zu zehn bis elf größeren Saharastaub-Ereignissen, vor allem im Frühling und Herbst, wenn die Wetterlagen dafür günstig sind. Auch in diesem Jahr erreichten bereits Staubschwaden das europäische Festland und waren teils wie Nebel sichtbar, zu Ostern gab es daher Warnungen vor schlechterer Luftqualität.

Ende März erreichte eine Wolke Saharastaub die Alpen, hier im französischen Puy-Saint-André. IMAGO/Durand Thibaut/Abaca

Da es sich letztendlich auch beim Saharastaub um Feinstaub handelt, können große Mengen in niedrigen Schichten für eine entsprechende Schadstoffbelastung sorgen. Diese kann Menschen mit Asthma und anderen Atemwegsbeschwerden stärker beeinträchtigen.

Eine andere Schadstoffbelastung dürfte am Wochenende relativ milde Bedingungen haben: Wie die Med-Uni Wien anlässlich des anstehenden Donauinselfests prognostiziert, dürften von Freitag bis Sonntag zwar Pollen fliegen, die meisten problematischen Gräserarten seien jedoch aufgrund der frühen Hauptblüte abgeblüht. Gute Nachrichten also für Pollenallergiker und -allergikerinnen. Wer in den vergangenen Tagen Beschwerden hatte oder auch auf Pilzsporen allergisch ist, solle aber nicht auf Medikamente vergessen, empfiehlt Maximilian Bastl vom Pollenservice Wien.

Noch kein Trend zu mehr Saharasand

Derzeit lässt sich laut der Meteorologin kein Trend zu häufigeren oder selteneren Saharastaub-Ereignissen ablesen, wenn man die Messreihen des Sonnblick-Observatoriums studiert, das sich an der Grenze der Bundesländer Salzburg und Kärnten befindet. Mark Parrington vom Atmosphärenüberwachungsdienst des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zufolge kam es in Europa generell aber in den vergangenen Jahren öfter zu solchen Episoden, die außerdem intensiver ausfielen.

Der Klimawandel könnte vor allem in zwei Aspekten eine Rolle spielen. Einerseits kann er die Strömungslagen so verändert, dass es häufiger zu starken Winden in der nordafrikanischen Wüstenregion kommt oder der Staub eher nach Europa getragen wird. Solche Veränderungen in atmosphärischen Zirkulationsmustern sieht auch Parrington als mögliche Erklärung für die europaweiten Beobachtungen.

Andererseits müsse man laut Baumann-Stanzer damit rechnen, dass auch abseits der Sahara mehr Sand großräumig durch die Luft transportiert wird. "Gerade die südlicheren Gebiete werden durch den Klimawandel trockener, und so gibt es immer größere Flächen, von denen Staub in die Atmosphäre gewirbelt werden kann." (Julia Sica, 19.6.2024)