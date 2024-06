Ob die Positionierung des Fluchtwegschildes im Landesgericht für Strafsachen Wien allen gesetzlichen Normen entspricht, sei dahingestellt, die Umbauarbeiten bedingen offenbar Situationselastizität. moe

Wien – "Ich sehe meine Zukunft nicht in der Haft. Es wird Zeit, dass ich arbeite und mein eigenes Geld verdiene", gibt sich der 20-jährige Drittangeklagte vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Anna Marchart geläutert. Mit dem Gefängnis hat der Lehrling bereits einige Erfahrung: Vier Vorstrafen, zwei davon verbunden mit Zellenaufenthalten, hat er bereits zu Buche stehen, auch zu dieser Verhandlung wird er aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Er und seine beiden Mitangeklagten, 24 und 26 Jahre alt, sollen im April einen Bekannten um insgesamt 2620 Euro erpresst haben. Das Ungewöhnliche: Nur 400 Euro wurden in bar übergeben, der Rest via Onlinebanking in mehreren Tranchen auf das Konto des Zweitangeklagten überwiesen.

Finanzbedarf haben alle drei Angeklagten. Der arbeitslose Erstangeklagte ist Notstandshilfebezieher und bekommt 560 Euro im Monat. Was angesichts der Tatsache, dass eine Kreditsumme von 26.000 Euro für seinen BMW noch offen ist, nicht wirklich viel ist. "Meine Mutter und meine Freundin geben mir auch Geld", verrät er. Aber auch: "Jetzt überleg ich eh, das Auto der Bank zurückzugeben", wie er der Staatsanwältin erklärt. Auch der Zweitangeklagte, ein gelernter Personal Trainer, kann geldmäßig nicht unbedingt urassen: Als geringfügig beschäftigter Angestellter bekommt er 500 Euro im Monat. Auch der 20-jährige Drittangeklagte hat Schulden. "5000 bis 7000 Euro Polizeistrafen", offenbart er. "Da sind Sie aber oft bei Rot über die Straße gegangen!", merkt die Vorsitzende an. "Nein, das war wegen Scooterfahren auf Drogen."

Zwei Schuldbekenntnisse

Staatsanwältin Hanna Fian wirft dem Trio vor, ihr Opfer, einen 28-Jährigen vom 4. April bis zum 27. April immer wieder unter Drohungen um sein Geld gebracht zu haben. "Das ist ein Super-Opfer", seien die Täter überzeugt gewesen. Während sich der Erstangeklagte nicht schuldig bekennt, geben die Angeklagte Nummer zwei und drei die Anklagepunkte zu. Alle drei erzählen unterschiedliche Versionen der Vorgänge, nur in einem sind sich der Bosnier, der Slowake und der Russe einig: Das Opfer habe öffentlich schlecht über die jüngere Schwester des Erstangeklagten gesprochen.

"Schick mir Geld, das ist der einzige Weg, das zu klären", habe ihm der Erstangeklagte am 4. April geschrieben, berichtet das Opfer als Zeuge. 250 Euro habe er daraufhin auf das Konto des Zweitangeklagten überwiesen. Die Forderung eines Treffens am 5. April, um die "Schwester-Angelegenheit" zu besprechen, habe er abgelehnt. Stimmt nicht, sagen die Angeklagten, die nächtliche Begegnung sei vereinbart gewesen. Das Trio erschien im Auto, fest steht auch, dass die Situation rasch eskalierte und der Erstangeklagte seinem Bekannten zumindest eine Ohrfeige und einen Tritt verpasste.

Der Drittangeklagte trennte die beiden und soll sich als "Beschützer" des 28-Jährigen dargestellt haben. Laut der Aussage des Opfers habe der Russe dann aber rasch gedroht, Familienmitgliedern des Opfers etwas anzutun, und Geld gefordert. Der 28-Jährige ging mit dem Drittangeklagten daher zu einem Bankomaten, gab seinen Code ein und verlor insgesamt 400 Euro. Noch in der Nacht wurde er telefonisch zu weiteren Überweisungen aufgefordert, bei einer anderen Gelegenheit nahm der Drittangeklagte sich gleich selbst das Handy des Opfers und überwies via App Beträge auf das Konto des Zweitangeklagten.

"Meine Schwester ist ja kein Objekt!"

Der Erstangeklagte gibt nur die körperliche Attacke zu, dass sein Bekannter, der Drittangeklagte, eine Erpressung beging, will er nicht gewusst haben. Gut, als der Russe mit den 400 Euro Bargeld zurückkam und die Summe aufteilte, habe er sich schon gedacht, dass das Opfer den Betrag nicht freiwillig hergegeben habe, sonst will er aber nichts mitbekommen haben. Ihm sei es nur um den Ruf seiner Schwester gegangen: "Meine Schwester ist ja kein Objekt, das ich für Geld da hineinziehe!", betont er. Seine Mitangeklagten und das Opfer belasten ihn allerdings massiv.

Was mit dem erpressten Geld passiert ist? "Wir haben es gleich ausgegeben, Party gemacht, Alkohol getrunken", sagt der Zweitangeklagte. Der Drittangeklagte ergänzt einen weiteren Verwendungszweck: Es wurden auch illegale Rauschmittel wie Kokain erworben.

Die Urteile sollen am 1. Juli fallen. (Michael Möseneder, Farah Birkmayer, 19.6.2024)