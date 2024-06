Rapid steigt ins europäische Geschäft ein. APA/EVA MANHART

Nyon - Der SK Rapid trifft in der zweiten Qualifikationsrunde für die Fußball-Europa-League auf einen Aufsteiger aus der ersten Runde. Die Wiener bekommen es entweder mit dem polnischen Zweitligisten und Cupsieger Wisla Krakau oder den kosovarischen Vizemeister KF Llapi zu tun. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon. Rapid spielt am 25. Juli auswärts, das Rückspiel in Hütteldorf ist für 1. August angesetzt.

Der Sieger steigt in die dritte EL-Qualifikationsrunde auf, der Verlierer steigt in die Qualifikation der Conference League um.

Llapi und Wisla ermitteln am 11. und 18. Juli den Aufsteiger. Der Traditionsverein aus Krakau war in der abgelaufenen Saison der zweiten polnischen Liga nur Zehnter, qualifizierte sich aber über den Cupsieg für die internationale Bühne. Im Cupfinale gegen Pogon Stettin gelang Wisla in der 9. Minute der Nachspielzeit der Ausgleich, in der Verlängerung setzte man sich schließlich mit 2:1 durch. (APA; 19.6.2022)