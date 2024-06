Die "Kristallwand des Weinens" bildet einen Bestandteil der heutigen Babyn-Jar-Gedenkstätte in Kiew, sie erinnert an die 34.000 ermordete Jüdinnen und Juden des Massakers von 1941 – insgesamt starben etwa 100.000 Menschen vor Ort. Britta Pedersen / dpa / pictured

Es ist "opa jakow", der weiß, was ihm und den anderen ukrainischen Juden Unbegreifliches bevorsteht. Man hat auf den alten Mann geschossen. Auf seinem Krankenlager bohren sich die Federn seines Polsters "spitz durch". In Marianna Kijanowskas Gedichtband Babyn Jar. Stimmen unterliegen Namen wie Dinge strikter Kleinschreibung.

Es sind wenige Gegenstände, die den Jüdinnen und Juden in Kiew im September 1941 geblieben sind. Die Kleidungsstücke, die sie am Leibe tragen; darunter ein Brautkleid, dessen Anblick nach der Ermordung des Bräutigams durch die Sonderkommandos der Nazis keinen Sinn ergibt. Einige Alte räumen Hausrat in die Dachkammer. Opa Jakow jedoch "weint und bittet uns um den tod". Er "fragt leise / ob wir denn merkten dass es auch für uns nun ans sterben geht". Pause. "dann schreit er haut doch ab aber macht erst die katze tot".

Die Ungeheuerlichkeit des Massakers von Babyn Jar basiert auf der besonderen Beflissenheit der nationalsozialistischen Mörder. 34.000 Jüdinnen und Juden, unter ihnen überproportional viele Betagte, Frauen und Kinder, wurden am 29./30. September 1941 in eine Schlucht am Rande von Kiew getrieben und massenweise erschossen.

Es gehört zu den besonderen Infamien sowjetischer Politik, dass lange Zeit jedes Gedenken an das Großverbrechen unterblieb. Man hob die jüdischen Opfer keineswegs hervor, sondern betonte, unter Einnahme des Klassenstandpunkts, die Einheit aller Sowjetbürger.

Schostakowitschs Vertonung

Es bedurfte – nach ersten Hinweisen durch Ilja Ehrenburg und Viktor Nekrassow – couragierter "Volksdichter" wie Jewgenij Jewtuschenko, der 1961 ein Gedicht mit dem Titel Babij Jar verfasste. Schostakowitsch vertonte den Text in seiner 13. Symphonie. Er erzielte mit dieser umgehend einen Welterfolg.

Autorin Marianna Kijanowska, 1973 in Lwiw geboren, trat das Gedächtnis der Juden in der Ukraine mit Füßen: ungewollt, da sie als Kind auf dem Marktplatz mit Bruchstücken von Steinplatten spielte. Erst später begriff sie, dass es sich um Grabplatten des jüdischen Friedhofs handelte, der aufgelassen worden war.

Ihr Denkmal für die Ermordeten von Babyn Jar umfasst 65 Stimmen: Die Opfer vergewissern sich der Unausweichlichkeit ihres Schicksals. Sie schicken sich darein; häufig begutachten sie Zeugnisse von sich und ihresgleichen. Allein durch Nennung ihrer Namen entsteht ein Raum des Widerhalls: Alik, Awram, Chawiwa, Janyk, Jascha, Ljalja, Ljowa, Mykola, Schoryk, Zilja, Zylunja … "der letzte kelch wird bald gereicht", heißt es in einer der herzzerreißenden Litaneien.

Tatsächlich gleichen manche dieser tastenden Gedichte Gebeten. Die Übersetzung Claudia Dathes spannt ein dichtes Netz von lautlichen Bezügen. Sie macht Assonanzen (vokalische Gleichklänge) hörbar. Archaisch ist die Wirkung, Autorin wie Übersetzerin bedienen sich eines elementaren Vokabulars, das vornehmlich auf zwei- und dreisilbigen Substantiven beruht. Mit sporadisch eingestreuten Versen wie: "und blutschwarze mohnblüten quellen" ist die Grenze des guten Geschmacks beinahe erreicht.

Schuldiger Respekt

Wer ist befugt, im Namen so vieler Getöteter zu sprechen – und sich die Schicksale anderer dennoch nicht unstatthaft anzueignen? Durch ihr mit großem Ernst verfolgtes Projekt stattet Kijanowska den Opfern ihren schuldigen Respekt ab. Es war eine Vielzahl einheimischer Milizionäre, die den deutschen Mördern zur Hand ging: Ihr schmutziges Handwerk verrichten sie hier unter dem Deck- und Sammelwort "polizaj".

Babyn Jar. Stimmen entstand 2017, die Abfassung habe sie, so Kijanowska, graue Haare gekostet. Das Buch wurde aus hunderten Versuchen destilliert. Es gleicht dem dringenden Hinweis, sich der Geschichte der ukrainischen Kollaborateure anzunehmen. Solche Akte der Selbstbesinnung scheinen unumgänglich notwendig – gerade jetzt, wo die Heimsuchung durch Russlands Aggressoren auf ukrainischem Boden unzählige Opfer kostet, gerade auch solche von Kriegsverbrechen.

"juden sind wir jetzt alle", heißt es in einem der vielen atembenehmenden Texte. Nicht falsche Inbesitznahme weist den Weg zur Aufarbeitung von Schuld und Desinteresse; es ist das Sprechen der Empathie, das nur großen, aberwitzigen Autorinnen zu Gebote steht. In einem theologisch beispiellosen Gedicht spricht einer der Todgeweihten folgenden skandalösen Doppelvers: "schwer ist nur dass ich g-tt nicht lebewohl sagen konnte / so muss ich glauben und sei's ohne rettung". (Ronald Pohl, 20.6.2024)