Österreich ist das Land, in dem jede Einwohnerin und jeder Einwohner ein paar Hundert Euro zur Bekämpfung der Inflation vom Staat in die Hand gedrückt bekam. Es ist das Land, in dem stolz die Abschaffung der kalten Progression verkündet wurde, ohne zu bedenken, wie sich dieser Schritt finanzieren lassen soll. Es ist das Land, dessen immense Corona-Spendierfreude, von der auffällig viele Unternehmer im Umfeld der ÖVP profitierten, später Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses wurde.

Mindestens zwei Milliarden Euro pro Jahr fehlen in Österreichs Haushalt. Es droht ein Sparpaket. IMAGO/Zoonar.com/stockfotos-mg

Heute rächt sich all das. Österreich ist, was die Staatsschulden betrifft, in der kritischen Riege in der EU angekommen. Die Maastricht-Ziele: kilometerweit verfehlt. Nächstes Jahr droht mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Defizitverfahren der EU samt oktroyierten Konsolidierungsvorgaben. Ein Sparpaket nach der Wahl ist so gut wie unvermeidbar, urteilt der Fiskalrat – wahrscheinlich kombiniert mit neuen Steuern.

Koste es, was es wolle

Es gab zahlreiche Warnungen. Betreffend Inflationshilfen etwa war die türkis-grüne Regierung häufig mit der Forderung konfrontiert, diese nicht per Gießkanne auszuschütten, sondern selektiv an Bedürftige – oder gleich die Preise zu begrenzen, statt Geld zu verteilen. Doch das Credo "Koste es, was zu wolle" zog sich als roter Faden durch die Krisen der letzten Jahre, von Corona bis Inflation und Energie. Dazu kamen die Nullzinsen, die eine hohe Verschuldung wenig problematisch erscheinen ließen – bis sie dann doch wieder stiegen. Nach der Wahl kommt nun die Rechnung, und sie wird gesalzen sein. (Joseph Gepp, 19.6.2024)