19.40 REPORTAGE

Re: Einsatz der deutsch-französischen Polizei Die deutsch-französische Einsatzeinheit ­Daniel Nivel, kurz DFEE genannt, ist einzigartig in Europa. Ein Bundespolizist und ein Gendarm bilden jeweils ein Duo, genannt "binom". Bis 20.15, Arte

22.15 KOMÖDIE

Florence Foster Jenkins (GB/USA 2016, Stephen Frears) Unbedingt singen wollen, aber nicht können: Stephen Frears (Die Queen) hat aus der wahren Geschichte der ambitionierten Millionenerbin Florence Foster Jenkins eine empathische Komödie mit einer famosen Meryl Streep in der Titelrolle gestrickt.

Bis 22.25, ATV 2

20.15 DOKU & DISKUSSION

Inspired by Nature: Geniale Technologien (2/3) Die dreiteilige Dokumentation zeigt, wie Menschen die außergewöhnlichen Fähig­keiten von Tieren und Pflanzen beobachten und in geniale Technologien überführen. Im Fokus der zweiten Folge steht das Bauen und Bewahren. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Was soll ich tun? Bis 22.00, 3sat

22.30 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind ZiB 2-Moderator Martin Thür, Schauspielerin und Sängerin Marika Lichter, Sportjournalist und Stimmenimitator Peter Moizi und Winzerin Pia Strehn. Bis 23.35, ORF 2

23.10 MINISERIE

Nona und ihre Töchter (1–9/9) (Nona et ses ­filles, F 2020, Valérie Donzelli) Nona ist 70, ­Feministin und hat ihre Drillingstöchter ­allein aufgezogen. Die Überraschung ist groß, als sie erfährt, dass sie im fünften ­Monat schwanger ist. In der Hauptrolle ­brilliert Miou-Miou. Bis 3.30, Arte

Wird von ihrer Mutter ziemlich überrascht: Virginie Ledoyen in "Nona und ihre Töchter", Arte, 23.10 Uhr. Foto: Stéphanie Branchu

23.15 TRAGIKOMÖDIE

Alles was kommt (L’Avenir, F/D 2016, Mia ­Hansen-Løve) Isabelle Huppert als Pariser Philosophieprofessorin, die ihr Leben nach dem Ende der Ehe neu ordnen muss. Äußerst fein kalibrierte Tragikomödie von Mia Hansen-Løve (Bergman Island). Bis 0.55, WDR

23.15 COMING OF AGE

Girls Girls Girls (Tytöt tytöt tytöt, FIN 2022, Alli Haapasalo) Mimmi und Rönkkö sind beste Freundinnen und arbeiten nach der Schule in einem Smoothie-Laden, wo sie offen übers Teenager-Dasein reden können. Als dort die ehrgeizige Eiskunstläuferin Emma auftaucht, werden die Gefühle weiter aufgewirbelt. Die frisch-freche Coming-of-Age-Geschichte aus Finnland wurde mehrfach prämiert.

Bis 0.50, BR

23.35 POLITDRAMA

Die Verlegerin (The Post, USA/GB 2017, Steven Spielberg) Nach dem Tod ihres Mannes wird Katharine "Kay" Graham Chefin der renommierten Washington Post. Als die "Pentagon-Papiere" auf ihrem Schreibtisch landen, muss sie entscheiden, ob diese veröffentlicht und damit die Falschinformationen der US-Regierung über den Vietnamkrieg enthüllt werden sollen. Spielbergs Drama über das Verhältnis von Politik und Presse fokussiert ganz auf die von Meryl Streep verkörperte Verlegerin. Bis 1.20, ORF 2