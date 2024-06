Die alte Google-Podcasts-App wird eingestellt. Es ist ewig schade drum. Zellinger

Eigentlich wollte ich nur in der Sonne sitzen, die Beine hochlegen und meinen aktuellen Lieblingspodcast (neben Thema des Tages und Inside Austria, versteht sich) hören. Der heißt The Casual Criminalist und wird von einem Herrn namens Simon Whistler vorgetragen. Den zeichnet aus, dass er so herrlich verpeilt ist und oft minutenlang von all dem Gemorde und Blutvergießen abschweift und die Welt an seinem ganz eigenen Gedankenlabyrinth teilhaben lässt. Die Mischung aus True Crime und belanglosen Anekdoten aus der Wühlkiste im glatzköpfigen Oberstübchen machen die Sendung perfekt für einen unambitionierten Feierabend. Anspruchsvoller als die üblichen Laberpodcasts, gleichzeitig muss man nicht in jeder Sekunde mit absoluter Aufmerksamkeit lauschen.

Doch was dringt stattdessen an meine Ohren? Columbia von Oasis. Noch bevor mein Gehirn prozessieren kann, wie es dieser mittelmäßige Garagenrock zu Weltruhm schaffen konnte, schießt mir ein anderer Gedanke ein: Was zur Hölle hat der Gesang von Liam Gallagher in einer Podcast-App verloren? Ach ja, da war ja was: Seit einiger Zeit tut Google ja alles, um die Nutzerinnen und Nutzer der altehrwürdigen Google-Podcasts-App zum Umzug auf Youtube Music zu bewegen. Youtube Music ist genau das, was der Titel verspricht: eine ziemlich brauchbare Musik-App, aber leider eine richtig schlechte Podcast-App. Und das ist ein Problem.

Hier passt gar nichts

Dummerweise habe ich mich überzeugen lassen, bin der Aufforderung nachgekommen und habe meine gehegte und gepflegte Liste der Podcast-Abos rüber zu Youtube Music exportiert. Seitdem ist leider Schluss mit True-Crime-Formaten, und der Blutdruck steigt nur, wenn mir der Sinn eigentlich nach Podcasts steht, stattdessen aber ungewollt Musik aus den Kopfhörern dröhnt. Am besten von Künstlerinnen und Künstlern, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Warum? Na, weil der Youtube-Empfehlungsalgorithmus beschlossen hat, dass jetzt nicht Zeit für einen Podcast, sondern für Renklensin von Reynmen ist. Wer oder was das ist? Keine Ahnung, Youtube meint, das wäre jetzt irgendwie passend. Natürlich passt hier gar nichts.

Dabei war der Gedankengang bei Google gar nicht einmal so verkehrt und ist durchaus nachvollziehbar: Die Google-Podcasts-App grundelte zuletzt bei 2,9 Prozent Marktanteil herum. Auch nur in Schlagweite des Branchenprimus Spotify mit seinen 36 Prozent Marktanteil zu kommen, war ausgeschlossen. Auch die Nummer zwei, Apple Podcasts, ist mit globalen 27 Prozent gegenüber der Google-App uneinholbar weit vorn. Also lag es auf der Hand, vom Besten zu kopieren, schließlich schafft es Spotify, den Spagat zwischen Musik-Streamingservice und Podcatcher einigermaßen brauchbar, wenn auch nicht ideal. Google hat schließlich mit Youtube Music einen sehr ähnlichen Dienst im Programm, also war es irgendwie schon naheliegend, die Podcasts dorthin zu übersiedeln. Gut kopiert ist immer noch besser als schlecht selbst gemacht.

Dagegen wirkt selbst Spotify aufgeräumt

Doch das Resultat ist leider komplettes Chaos geworden. Während dagegen selbst Spotify eine vergleichsweise aufgeräumte Oberfläche bietet, wirft Youtube Music einfach sämtlichen Inhalt durcheinander und Podcasts werden in der Mediathek wild mit Musik gemischt. Noch dazu scheint die App mit hübscher Regelmäßigkeit zu vergessen, an welcher Stelle ich einen Podcast pausiert habe, und beginnt einfach wieder von vorn. Das heißt: Wenn ich eine begonnene Episode in all dem Kachelchaos zwischen kaum nachvollziehbaren Musikvorschlägen und völlig wirr zusammengestellten Playlists überhaupt je wieder finde.

In der alten App wurden Podcasts je nach eigener Beliebtheit gereiht. Hat man jede Folge eines Podcasts verschlungen, konnte man sich sicher sein, dass die nächste Episode ganz sicher ganz oben angezeigt wurde. Eine Folge zu verpassen war so beinahe unmöglich. Was macht Youtube? Es reiht die Podcasts chronologisch, nein, nicht nach neuen Episoden, sondern nach dem Zeitpunkt, an dem man die Sendung abonniert hat. Auf Wunsch kann man die Ansicht auch alphabetisch reihen. Was für ein Downgrade.

Richtig kompliziert wird es, wenn man beispielsweise eine längere Autofahrt vor sich hat und den dreistündigen Podcast pausiert, weil man einige Songs hören möchte. Ätsch, via Android Auto ist es nicht möglich, den Podcast einfach weiterzuhören. Er beginnt einfach immer von vorn. Neu- oder Umsteiger werden das Problem aber eh nicht haben, weil sie das versteckte Podcast-Menü vermutlich nie finden werden.

Wenigstens bin ich mit meinem Schmerz nicht allein: Android Police urteilte, dass Youtube Music für Podcasts völlig ungeeignet ist. In einem eigenen Subreddit wird die App förmlich zerrissen. Die Beschwerden sind häufig sehr ähnlich: eine unnötig verschachtelte Menüstruktur, versteckte Podcasts und völlig absurde Musikvorschläge.

Am 23. Juni 2024 wird die Google-Podcasts-App endgültig eingestellt. Es ist ewig schade drum. Zum Glück gibt es kostenlose Alternativen wie Antenna Pod, Castbox oder Pocket Casts. Die machen, was sie sollen: Podcasts auffindbar machen und dort weiter abspielen, wo ich aufgehört habe. Und Oasis begegnet mir dort auch nicht. Zum Glück. (Peter Zellinger, 22.6.2024)