es klang von Anfang an wie ein verrücktes und unverantwortliches Vorhaben: Im Rahmen des Siedlungsprojekts Neom hat Saudi-Arabien den Bau einer linienförmigen Stadt beschlossen, die sich wie zwei langgezogene Wolkenkratzer durch die Wüste ziehen soll. Extrem lang. 170 Kilometer sollte sich der Bau ursprünglich in die Länge ziehen, 500 Meter hoch sein, aber nur 200 Meter breit. Bis vor kurzem sah es auch tatsächlich so aus, als würde das Projekt nach Plan laufen. Aktuell scheint The Line allerdings zunehmend in Turbulenzen zu versinken.

Es gibt Technologien, die bei den meisten wohl bereits dem Vergessen anheimgefallen sind. Das Telegramm wäre ein gutes Beispiel dafür, Disketten werden oftmals ebenfalls eher mit dem Speicher-Icon als mit dem dahinterstehenden Datenspeicher in Verbindung gebracht. Umso mehr verblüfft es, wie hartnäckig sich bis heute eine Technologie hält, die es eigentlich voll und ganz verdient hätte, ebenfalls in diese Kategorie aufgenommen zu werden: das Fax. Eine aktuelle Untersuchung des Digitalverbands Bitkom zeigt, wie breit die Nutzung der veralteten Technologie noch immer ist. Die Schuld dafür sehen viele bei Behörden.

