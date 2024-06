Großdemonstration am Dienstag in Rom gegen Giorgia Melonis Pläne. AFP/FILIPPO MONTEFORTE

"Die politischen Spielchen sind vorbei", jubelte Giorgia Meloni am Dienstagabend, nachdem der Senat der Verfassungsreform in erster Lesung zugestimmt hatte. Für die 47-jährige Ministerpräsidentin handelt es sich bei der Vorlage um "die Mutter aller Reformen": Die Bürgerinnen und Bürger – und nicht die Parteienvertreter im Parlament – sollen endlich bestimmen können, von wem sie regiert werden, betont sie.

Melonis Versprechen: Es werde in Zukunft nie mehr vorkommen, dass "Technokraten" wie Mario Monti und Mario Draghi oder zuvor völlig unbekannte Figuren wie Giuseppe Conte Regierungschefs werden, ohne sich je an einer demokratischen Wahl beteiligt zu haben. Das zweite Versprechen: Das politische System Italiens, das in den 78 Jahren seines Bestehens schon 68 Regierungen erlebt hat, werde dank der Reform stabiler werden.

Direktwahl des Premiers

Tragender Pfeiler von Melonis Reform ist die Direktwahl des Regierungschefs, der dadurch eine höhere demokratische Legitimierung erhält. Bisher war es so, dass der Staatspräsident nach den Wahlen mit den Parteichefs Konsultationen durchführte und dann in der Regel den Führer oder die Führerin jener Koalition, die bei den Wahlen die meisten Stimmen bekam, mit der Bildung einer Regierung beauftragte. Der Ermessensspielraum des Staatspräsidenten bei der Ernennung des neuen Premiers wird mit der Reform auf null reduziert.

Faktisch ebenfalls genommen wird dem Staatsoberhaupt die Möglichkeit, das Parlament aufzulösen: Einen solchen Schritt müsste im Sinne der Reform künftig der Regierungschef oder die -chefin unternehmen. Nach dem eventuellen Sturz eines Premiers müsste außerdem zwingend eine Persönlichkeit aus dessen eigenem politischen Lager an seine Stelle treten – die Bildung einer neuen Regierung mit einer anderen parteipolitischen Zusammensetzung, wie sie bisher unter der Regie des Staatspräsidenten möglich war, wäre ausgeschlossen.

Erinnerung an Mussolini

Für die Opposition sind diese Pläne völlig unannehmbar: Damit drohe Italien wieder "einen Mann / eine Frau allein am Kommando" zu erhalten wie in den düstersten Zeiten Mussolinis. Unterstützung hat die Linke in den letzten Tagen von nicht weniger als 180 Verfassungsjuristen erhalten, die einen Appell unterschrieben haben, in dem sie in dezidierter Form gegen die Reform Stellung beziehen.

Der frühere Präsident des Verfassungsgerichts, Ugo De Siervo, bezeichnet die Reform als "äußerst gefährlich": Zwar gebe es Beispiele von westlichen Demokratien, in denen der Staatschef ebenfalls direkt gewählt werde und mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet sei, etwa in Frankreich oder in den USA. "Aber in diesen Systemen existieren starke Gegengewichte, die die Macht der Exekutive ausgleichen. Solche fehlen in der Meloni-Reform vollständig", betont De Siervo.

Breite Front dagegen

Aber es sind längst nicht mehr nur die Opposition und Verfassungsexperten, die gegen die Staatsreform Sturm laufen. Auch die italienische Bischofskonferenz – im katholischen Italien nach wie vor ein wichtiger Machtfaktor –, die Gewerkschaften, Vereine der Zivilgesellschaft und die Vereinigung der früheren Partisanen Anpi stehen den Plänen der Regierung ablehnend gegenüber.

Mit ihrer Reform hat Meloni bereits das Kunststück fertiggebracht, die zuvor hoffnungslos zerstrittene Opposition zu einen: Am Dienstag haben mehrere Tausend Mitglieder des sozialdemokratischen Partito Democratico, der Fünf-Sterne-Protestbewegung, der links-grünen Allianz und anderer Parteien in Rom gegen die "Aushöhlung der Verfassung durch die angebliche Patriotin Meloni" demonstriert. Es war die erste gemeinsame Kundgebung seit dem Amtsantritt der Rechtsregierung vor fast zwei Jahren.

Vier Lesungen erforderlich

Bis zu einer Verabschiedung der Reform hat Giorgia Meloni jedenfalls noch einen langen und steinigen Weg vor sich: Bei Verfassungsreformen sind in Italien vier Lesungen im Parlament erforderlich – das Ja des Senats vom Dienstag war lediglich die erste Etappe. Außerdem benötigt die Vorlage im Parlament eine Zweidrittelmehrheit, um nicht automatisch einer Volksabstimmung unterworfen zu werden. Dass die Vorlage diese hohe Hürde nimmt, scheint ausgeschlossen. In einer Volksabstimmung aber riskiert Meloni Kopf und Kragen, denn sie kann sich nicht einmal der Zustimmung aller Rechtswähler sicher sein: Sowohl unter den Wählerinnen und Wählern der einst separatistischen und Rom-feindlichen Lega als auch in der liberalen Forza Italia gibt es nicht wenige, denen die Reform zu weit geht.

Was aber passieren kann, wenn man mit seiner wichtigsten Reform in der Volksabstimmung scheitert, hat unter anderem der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi erlebt, der 2016 ebenfalls die Direktwahl des Premiers einführen wollte: Er musste wenige Stunden nach seiner schmetternden Niederlage als Regierungschef zurücktreten. (Dominik Straub aus Rom, 19.6.2024)