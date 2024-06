Alessandro Bastoni traf zum Auftakt zum 1:1 gegen Albanien. IMAGO/Marc Schueler

Wer ist denn Ihr Favorit auf den Europameistertitel? Frankreich? England? Deutschland, Spanien, Portugal? Lieber ein sexy Tipp aus der zweiten Reihe à la Niederlande, Belgien, Dänemark? Oder Österreich?

"Dieses Nationalteam wird unterschätzt. Es kann mithalten, vor allem wegen der Charakterstärke unserer Spieler", sagt Gianluigi Buffon. Dieses Nationalteam, das ist das italienische. Der Titelverteidiger vom Stiefel bekommt genug Respekt, um seine Gruppe zur Todesgruppe zu machen, aber zu wenig, um als ernsthafter Titelkandidat gesehen zu werden.

In einer vom Fußballfachmagazin Kicker durchgeführten Umfrage unter 227 Profis der deutschen Bundesliga tippten heiße 1,3 Prozent auf den Titelverteidiger als Europameister. Also genau drei. Gläubige. Für Österreich entschieden sich doppelt so viele. Auch bei den Buchmachern schafft es Italien nicht unter die besten sechs. Ist das fair?

Schwächephase

Denkt man an die vergangenen drei Jahre, muss die Antwort Ja lauten. Nach dem EM-Titel vergeigte Italien die WM-Qualifikation spektakulär, von fünf verbleibenden Partien gewannen Gli Azzurri genau eines – mit 5:0 gegen Litauen. Gegen Bulgarien, Nordirland und zweimal gegen die Schweiz gab es Remis, die Unserie gipfelte im Playoff in ein 0:1 gegen Nordmazedonien.

Auch die folgende EM-Quali war wenig ruhmreich, mit 14 Punkten aus acht Spielen schaffte Italien die direkte Qualifikation nur dank des besseren Torverhältnisses vor der Ukraine. Dazwischen Platz drei in der Nations League geholt zu haben, tröstet da wenig.

Mitten in der vertrackten EM-Quali trat vergangenen September Teamchef Roberto Mancini zurück. Sein Nachfolger wurde Luciano Spalletti, der Napolis überragenden Meistertitel 2022/23 mit einem einjährigen Sabbatical auf seinem Landsitz in der Toskana feiern wollte. Spalletti kann begeisternden Fußball lehren, doch das braucht manchmal Zeit. Gegen Albanien sah es über weite Strecken aus, als hätte der 65-Jährige seine Prinzipien schon gut untergebracht.

Dass Luciano Spalletti ein guter Fußballtrainer ist, hat er in Neapel bewiesen. Mit der Squadra Azzurra wird ihm der große Wurf bei der EM aber nicht zugetraut. AP/Martin Meissner

Keine Stars

Ein anderer Kritikpunkt: Dem Kader fehlen große Namen. Vor drei Jahren trugen die ewigen Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci die Defensive, vorn wühlten und wirbelten Ciro Immobile und Lorenzo Insigne. Federico Chiesa, 2021 mit drei Toren der erfolgreichste Schütze, ist wieder dabei – allerdings nicht in der Hochform von damals.

Auf der Ebene der Namen mag etwas fehlen, doch ob die derzeitige Viererkette aus Federico Dimarco (Inter), Riccardo Calafiori (Bologna), Alessandro Bastoni (Inter) und Giovanni di Lorenzo (Napoli) wirklich so viel schwächer ist als damals, ist für Beobachter der Serie A doch stark anzuzweifeln. Weiters argumentieren Optimisten, dass Italien auch 2021 nicht zum engeren Favoritenkreis zählte. Damals reiste der spätere Europameister aber mit 27 Spielen ohne Niederlage an.

Spalletti: "Wir müssen uns selbst überzeugen"

"Es ist immer wieder gut für uns, dass wir unterschätzt werden. Hoffentlich auch diesmal", sagt Torhüterlegende Buffon, der Italien als Delegationsleiter anführt. Auch sein Nachfolger Gianluigi Donnarumma sieht sein Land in der ersten Reihe. "Natürlich gibt es starke Teams wie Frankreich oder England, aber wir haben hier auch ein Wörtchen mitzureden", sagte der PSG-Goalie.

Für Spalletti ist der Status des Titelverteidigers ein Vorteil. Aber: "Wir müssen begreifen, dass wir uns auch wie Titelverteidiger verhalten müssen. Wir müssen uns selbst überzeugen." Ein Erfolg im Gruppe-B-Schlager gegen Spanien am Donnerstagabend (21 Uhr, live Servus TV) wäre da ein großer Schritt, doch schon ein Remis würde den Aufstieg ins Achtelfinale praktisch fixieren. (Martin Schauhuber, 20.6.2024)

Mögliche Aufstellungen zum Spiel Spanien - Italien am Donnerstag in Gelsenkirchen:

Gruppe B, 2. Runde: Spanien - Italien (Gelsenkirchen, 21.00 Uhr/live ServusTV und ZDF, SR Slavko Vincic/SVN)

Spanien: 23 Simon - 2 Carvajal, 3 Le Normand, 4 Nacho, 24 Cucurella - 20 Pedri, 16 Rodri, 8 Ruiz - 19 Yamal, 7 Morata, 17 Williams

Italien: 1 Donnarumma - 2 Di Lorenzo, 23 Bastoni, 5 Calafiori, 3 Dimarco - 8 Jorginho, 18 Barella - 14 Chiesa, 7 Frattesi, 16 Cristante - 9 Scamacca