An Wein im engeren Sinn, also an vergorenem Traubensaft, erfreute sich die Menschheit womöglich schon, bevor sie überhaupt sesshaft wurde. Das zumindest lesen einige Fachleute aus 8000 bis 10.000 Jahre alten Kernen von Wildreben, die man an manchen Orten in Europa und Asien ausgegraben hat. Spätestens ab dem Übergang zur Landwirtschaft nimmt alkoholhaltiger Rebensaft einen Fixplatz in den verschiedenen menschlichen Kulturen ein.

Ab da nämlich konnten die Beeren zum optimalen Lesezeitpunkt eingesammelt und verarbeitet werden. Die älteste bekannte Kelteranlage wurde in Hadschi Firuz Tepe im Zagros-Gebirge im Iran freigelegt. Archäologinnen und Archäologen entdeckten dort Belege für eine über 7000 Jahre alte Weintradition.

Die gläserne Urne mit M-förmigen Haltegriffen enthielt noch mehrere Liter Wein. Eine gute Versiegelung und günstige Bedingungen in der Gruft sorgten dafür, dass die Flüssigkeit nicht verdunstete. Foto: Juan Manuel Román

Alter Wein

Noch älter sind die Scherben von Tonkrügen, auf die Forschende vor einigen Jahren bei einer Ausgrabungsstätte in Georgien rund 50 Kilometer südlich von Tiflis stießen. Die auf den Fragmenten entdeckten Spuren zeigten, dass in Zentralasien schon vor 8000 Jahren Wein hergestellt wurde.

In den nachfolgenden Jahrtausenden ist Wein nicht mehr aus den europäischen, mediterranen und asiatischen Kulturen wegzudenken. Im antiken Griechenland wurde Wein in den Varianten weiß, rot und bernsteinfarben ausgeschenkt und in der Regel vor dem Genuss mit Wasser verdünnt. Im alten Rom veranstaltete man große Feste zu Ehren von Bacchus, dem römischen Pendant zum griechischen Dionysos.

Fast alles hat sich verflüchtigt

Zeugnisse dieser reichhaltigen antiken Welt des Weins existieren heute nur noch in Form von künstlerischen Darstellungen, schriftlichen Überlieferungen und einigen wenigen vertrockneten Überresten in ausgegrabenen Gefäßen. Dass sich antiker Wein auch in flüssiger Form über so lange Zeiträume hinweg erhält, kommt dagegen nur in Einzelfällen vor.

Obwohl die Brühe auf den ersten Blick nach Rotwein aussieht, handelt es sich laut chemischen Analysen um Weißwein, der im Laufe der Jahrhunderte einen rötlichen Farbton angenommen hat. Foto: Juan Manuel Román

Der bisher älteste erhaltene Wein stammt aus der Spätantike und wurde 1867 in einem römischen Grab nahe der Stadt Speyer entdeckt. Der sogenannte Römerwein von Speyer gilt als älteste ungeöffnete Weinflasche der Welt und enthält Analysen zufolge einen Rebensaft, der rund um 350 nach Christus gekeltert worden ist.

Neuer Rekord

Nun aber gibt es einen neuen Rekordhalter: In einem 2000 Jahre alten Familienmausoleum nahe der spanischen Stadt Sevilla fand ein Team um den Archäologen Juan Manuel Román eine vollkommen intakte und gut versiegelte Urne mit einer rötlichen Flüssigkeit. Eine archäochemische Analyse, deren Ergebnisse nun im Journal of Archaeological Science: Reports präsentiert wurde, konnte die Flüssigkeit als Weißwein identifizieren, was den Fund zum ältesten flüssigen Traubenwein der Geschichte macht.

Die Urne war bereits 2019 geborgen worden, nachdem eine Familie bei Bauarbeiten auf ihrem Grundstück in Carmona unvermutet auf ein bis dahin verborgenes unterirdische Mausoleum gestoßen war. Die Begräbnisstätte der lokalen Nekropole gehörte wahrscheinlich einer vermögenden römischen Familie und wurde auf das frühe erste Jahrhundert nach Christus datiert.

Der freigelegte Zugang zur Gruft einer vermutlich wohlhabenden römischen Familie. Die Fundstelle liegt nahe einer verkehrsreichen Straße, die Carmona mit Sevilla verbindet. Foto: Juan Manuel Román

Sechs Nischen mit Urnen

Die längliche Anlage mit Tonnengewölbe enthielt acht Nischen. In sechs davon standen Urnen aus Kalkstein, Sandstein oder Glas. Letztere befanden sich wiederum zu ihrem Schutz in bleiernen Behältern. Die Urnen enthielten eingeäscherte menschliche Überreste sowie verschiedene Objekte, die für römische Bestattungsrituale typisch sind. Zwei der Urnen waren mit den Namen der Verstorbenen beschriftet: Hispanae und Senicio.

Als außerordentliche Besonderheit erwies sich die gläserne Urne in Nische acht: Die in einem gut verschlossenen ovalen Bleikasten mit flachem Deckel untergebrachte Urne enthielt nämlich rund fünf Liter einer rötlichen Flüssigkeit, die wahrscheinlich schon bei der Beisetzung vor 2000 Jahren in das Behältnis eingefüllt worden war. Analysen von Expertinnen und Experten der Universität von Córdoba bestätigten den Verdacht, dass man es hier tatsächlich mit antikem Wein zu tun hat.

Konkret handelt es sich um einen lokalen, Sherry-ähnlichen Weißwein, der sich in den vergangenen Jahrhunderten durch chemischen Reaktionen rötlich-braun verfärbt hat. "Es stellte sich heraus, dass der Wein den Weinen von hier in Andalusien, wie dem Montilla-Moriles, den Sherry-Weine aus Jerez und Manzanilla aus Sanlúcar, sehr ähnlich ist", sagte José Rafael Ruiz Arrebola, Chemiker an der Universität von Córdoba, der die Analysen leitete.

Die gläserne Urne (links) steckte in einem gut versiegelten Behälter aus Blei (rechts). Fotos: Juan Manuel Román et al.

Chemische Signatur

Mithilfe eines Massenspektrometers konnte das Forschungsteam in den Proben aus der Urne die chemischen Bestandteile der Mineralsalze des Weins identifizieren, darunter die in Weinen häufig vorkommenden Elemente Kalium, Kalzium und Magnesium. Darüber hinaus fanden die Forschenden sieben unterschiedliche Polyphenole, Verbindungen, die in Trauben und folglich auch in Wein vorkommen. Vor allem diese chemischen Substanzen wiesen die ursprüngliche Flüssigkeit in ihrer charakteristischen Zusammensetzung als Weißwein aus.

Warum der Wein nicht längst verdunstet ist, führen die Wissenschafter auf die bemerkenswerten römischen Konservierungs- und Lagermethoden zurück. Die gut verschlossene, ungeplünderte Grabanlage sorgte mit ihren besonderen klimatischen Bedingungen ebenfalls dafür, dass nach 2000 Jahren immer noch so viel von dem antiken Wein vorhanden ist.

Das Mausoleum selbst hat eine Raumhöhe von 2,41 Metern, der unterirdische Raum ist 1,73 Meter breit und 3,29 Meter lang. In sechs der acht Wandnischen fand man Urnen. Fotos: Juan Manuel Román et al.

Weitere Funde

Dass die lange Reifezeit dem Geschmack des Rebensafts gutgetan hat, darf bezweifelt werden. Von einer Verkostung ist jedenfalls allein schon deshalb abzuraten, weil der Wein mit menschlichen Überresten versetzt ist. Dass Wein bei römischen Bestattungsriten eine wichtige Rolle spielte, ist seit langem bekannt und gut dokumentiert. Das Trankopferritual sollte den Verstorbenen beim Übergang in die andere Welt helfen.

Der Tote war sehr wahrscheinlich ein Mann, denn Frauen war es im alten Rom lange Zeit verboten gewesen, Wein zu trinken. Das Getränk war weitgehend den Männern vorbehalten, dementsprechend war Wein auch nur bei der Beisetzung von Männern eine wichtige Zutat. Neben Knochenresten und Asche fanden die Forschenden in der Urne auch einen goldenen Ring, den der Mann zu Lebzeiten wohl getragen hatte. Die weinlosen Urnen für die Frauen enthielten dagegen drei Bernsteinschmuckstücke, ein Fläschchen Parfüm mit Patchouli-Duft und Stoffreste, nach ersten Analysen vermutlich Seide. (Thomas Bergmayr, 21.6.2024)