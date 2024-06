Doskozil stänkert wieder gegen Babler, Dornauer in der Renaturierungsfrage gegen eigene Parteifreunde und gegen "das hämische Lachen von Gewessler" (Häh?), und Babler tritt für Fußballübertragungen im "Free-TV" ein, damit das "Recht der Menschen auf ihren Lieblingssport" gewahrt bleibt.

Okay, das war jetzt arg polemisch. Aber es ist eine nicht völlig realitätsferne Beschreibung des Zustandes, in dem sich die SPÖ knapp vor der Wahl befindet. Die Regierung kracht, zwischen ÖVP und Grünen ist das Tischtuch zerschnitten, es stellt sich die Frage, wie man nach der Wahl zu einer Regierung kommt, wo die FPÖ nicht drinnen ist, und die Sozialdemokratie spielt Eigentor.

Nach dem gesetzlichen Recht auf einen Facharzttermin binnen zwei Wochen will Andreas Babler nun offenbar ein gesetzliches Recht auf kostenloses Fußballschauen. Dass Doskozil und Dornauer ihre Quertreibershow abziehen, ist man eh schon gewöhnt. Aber wann zeigt sich Babler mit einem echten Konzept für ein paar Fragen – Wirtschaftsstandort, Klimawandel, mögliche Koalitionen –, die nicht ganz ohne Interesse wären? Und wann stellt er ein Team vor, das dies in einer Regierung umsetzen könnte?

So abgemeldet, wie die österreichische Sozialdemokratie derzeit ist, grenzt das an Demokratieschädigung. Man erwartet eine Alternative zur schwächelnden Regierung und zur aggressiven FPÖ – und was kriegt man? (Hans Rauscher, 20.6.2024)