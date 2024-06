Jamal Musiala trifft. AP/Ariel Schalit

Der Gastgeber sorgte sich vor dem zweiten Gruppenspiel um sein Glücksgefühl. Bei vergangenen Großereignissen ging für Deutschlands Fußballer spätestens der zweite Auftritt schief. Zwei Siege nach zwei Spielen, das gelang dem DFB-Team in diesem Jahrtausend nur bei der EM 2012 und zur Heim-WM 2006.(APA, 19.6.2024)

Diesmal hatte die Leistung auch im zweiten Spiel der EM im eigenen Land nichts Verflixtes. In ihren im Verkauf höchsterfolgreichen pinken Ausweichtrikots besiegte die DFB-Auswahl Ungarn in Stuttgart mit 2:0 (1:0). Jamal Musiala traf zur Führung, der überragende Kapitän Ilkay Gündogan in der zweiten Hälfte zum Endstand.

Dabei hätte Deutschland, das von Trainer Julian Nagelsmann mit derselben Startelf wie beim 5:1 über Schottland ins Spiel geschickt wurde, beinahe das schnellste Tor der EM-Geschichte kassiert. Nach Ballverlust von Gündogan konterte Ungarn, nur ein Ausfallschritt von Torhüter Manuel Neuer vermied nach 16 Sekunden den Führungstreffer durch Roland Sallai. Die Ungarn setzten ihren energischen Auftritt fort, Robert Andrich und Joshua Kimmich blockten gefährlich angetragene Schüsse von Bendeguz Bolla (6.) und Sallai (15.)

Führung nach Bauchfleck

In der Offensive begeisterten einmal mehr Florian Wirtz und Jamal Musiala. Angesprochen auf die beiden 21-Jährigen zitierte Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus zuletzt gar Hans Krankl: "Ganz Europa beneidet uns." Krankl sprach einst als Österreichs Teamchef über Roman Wallner und Roland Linz, allerdings in der optimistischen Zukunftsform. Bei Matthäus ist es eine Tatsachenbehauptung. "Gemeinsam sind sie schon jetzt das größte Versprechen auf viele, viele Titel für den deutschen Fußball, natürlich auch auf den EM-Titel"

In der 23. Minute blitzte ihre Genialität erstmals auf: Wirtz spielte von der rechten Seite einen scharfen Querpass auf Musiala, der an der Strafraumgrenze ungenau auf Gündogan verlängerte. Verteidiger Willi Orban schirmte ab, Gündogan ging aber energisch nach. Orban machte einen Bauchfleck, Gündogan legte auf Musiala ab, dessen Schuss abgefälscht unter der Querlatte und im Tor landete.

Kurz darauf trat der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai einen Freistoß, den Neuer mit einer Glanzparade parierte (26.). Noch vor der Pause landete ein Kopfball von Sallai im Netz, der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Abwehrriegel geknackt

In der zweiten Hälfte übernahm Deutschland das Kommando. Setzten sich die Gastgeber einmal in der gegnerischen Hälfte fest, verteidigten die Ungarn zeitweise mit sieben Mann in der letzten Abwehrreihe. Sie wollten das Spiel der Deutschen zerstören, doch das gelang zu selten. Einen Schuss von Toni Kroos parierten Adam Nagy und Goalie Peter Gulacsi im Verbund (55.), auf der Gegenseite vergab der Ex-Mattersburger Barnabas Varga per Kopf die beste Chance der Ungarn (60.).

Dann die Vorentscheidung: Nach exzellenter Kombination legte Außenspieler Maximilian Mittelstädt auf Gündogan quer, der Kapitän versenkte den Ball im langen Eck (67.).

Im Vorfeld hatte die ungarische, ultranationale Fangruppe Carpathian Brigade "das größte Auswärts-Spektakel unserer Gruppe" angekündigt. Sie warnte ihre Mitglieder vor Übergriffen von deutschen Fans, die wiederum alles andere als einen gefährlichen Ruf haben. Die Brigade versuchte etwa mit dem auf Sylt in Verruf geratenen Song von Gigi d‘Agostino zu provozieren. Die deutschen Fans ließen sich ihre Glücksgefühle nicht nehmen und übertönten die ungarische Kurve mit kollektivem Jubel. 54.000 Fans in der Stuttgart Arena feierten die Partie mit La Ola. Deutschland führt in Gruppe A mit sechs Punkten, am Sonntag wartet die Schweiz. Ungarn trifft am dritten Spieltag auf Schottland. (Lukas Zahrer aus München, 19.6.2024)

Fußball-EM - Gruppe A, 2. Runde:

Deutschland - Ungarn 2:0 (1:0)

Stuttgart, 51.000, SR Makkelie/NED

Tore: 1:0 (22.) Musiala

2:0 (67.) Gündogan

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (72. Can), Kroos - Musiala (72. Führich), Gündogan (84. Undav), Wirtz (58. Sane) - Havertz (58. Füllkrug)

Ungarn: Gulacsi - Fiola, Orban, Dardai - Bolla (75. Adam), A. Nagy (64. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (75. Zs. Nagy) - Szoboszlai, Sallai (87. Csoboth) - B. Varga (87. Gazdag)

Gelbe Karten: Rüdiger, Mittelstädt bzw. Varga, Csoboth

Jamal Musiala jubelt. IMAGO/Mika Volkmann