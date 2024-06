Der EM-Gastgeber gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel. Musiala und Gündogan trafen in Stuttgart. Deutschland steht als erstes Team im Achtelfinale

Jamal Musiala trifft. AP/Ariel Schalit

Deutschland steht bei der Heim-EM als erste Mannschaft im Achtelfinale. Der Gastgeber holte im zweiten Turnier-Auftritt mit einem 2:0 (1:0) gegen Ungarn in Stuttgart den zweiten Sieg. Jungstar Jamal Musiala (22.) und Kapitän Ilkay Gündogan (67.) trafen am Mittwoch für die favorisierte Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Deutschland kann am Sonntag zum Gruppen-Abschluss gegen die Schweiz damit bereits ohne großen Druck agieren.

Die zum Auftakt gegen die Schweiz unterlegenen Ungarn ließen ihre Chancen ungenutzt. Dominik Szoboszlai und Co. sind nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel gegen Schottland auf einen Sieg angewiesen, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase zu haben. (APA, 19.6.2024)

Fußball-EM - Gruppe A, 2. Runde:

Deutschland - Ungarn 2:0 (1:0)

Stuttgart, 51.000, SR Makkelie/NED

Tore: 1:0 (22.) Musiala

2:0 (67.) Gündogan

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (72. Can), Kroos - Musiala (72. Führich), Gündogan (84. Undav), Wirtz (58. Sane) - Havertz (58. Füllkrug)

Ungarn: Gulacsi - Fiola, Orban, Dardai - Bolla (75. Adam), A. Nagy (64. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (75. Zs. Nagy) - Szoboszlai, Sallai (87. Csoboth) - B. Varga (87. Gazdag)

Gelbe Karten: Rüdiger, Mittelstädt bzw. Varga, Csoboth

Jamal Musiala jubelt. IMAGO/Mika Volkmann