Ein Bewaffneter soll sich in einer Wohnung verschanzt haben

Wien – Die Wiener Polizei befindet sich aktuell in einem Großeinsatz beim Kapaunplatz in der Brigittenau. Polizeisprecher Mattias Schuster sprach gegenüber der APA von einer "stationären Lage". Laut Polizei Wien haben die Sicherheitskräfte Schüsse auf einen mit einem Messer und einer Langwaffe bewaffneten Mann abgegeben, der sich in einer Wohnung verschanzt hat. (red, APA, 19.6.2024)