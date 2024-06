Während man den russischen und den nordkoreanischen Despoten scherzen sieht, fehlt in der ZiB 2 das Personal der hiesigen Koalition. Politische Eiszeit! Kommunikation nur noch schriftlich! Der Bundespräsident fordert Beruhigung! Mehr ist zu Schwarz-Grün am Mittwoch nicht zu vernehmen.

Fiskalratspräsident Christoph Badelt war am Mittwochabend zu Gast in der "ZiB 2" bei Armin Wolf. Screenshot: ORF On

In der ZiB 2 ist das Duo dennoch Thema. Und: Was der Staatsschuldenwächter Christoph Badelt referiert, wird Schwarz-Grün nicht amüsieren. Der Fiskalratspräsident findet, die für die Gelder in der obersten Staatsetage Zuständigen würden sich die Lage schönreden. Öha! Badelt ist überzeugt, dass seine "Zahlen die richtigen sind und jene des Ministeriums nicht realistisch".

ZIB 2: Fiskalratspräsident Badelt zur Budgetsituation

ORF

Man habe lange diskutiert, sich über die Annahmen in der Zukunft jedoch nicht einigen können. Da es neue EU-Fiskalregeln geben werde, würde das Land wohl "verpflichtet werden", in den kommenden Jahren zehn Milliarden einzusparen. Große Reformen würden nötig, hört man da und fragt sich, was die Regierungszuständigen, so sie die ZiB 2 sahen, dazu dachten. (Ljubiša Tošić, 20.6.2024)