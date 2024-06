Einschränkung längst überfällig

Im Bereich der Wahlärzte hat in den vergangenen Jahren österreichweit ein Boom eingesetzt. Mittlerweile gibt es rund 11.000 Wahlärztinnen und Wahlärzte, das sind mehr, als es Kassenstellen gibt. Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker sind vor allem jene Spitalsärzte ein Dorn im Auge, die Teilzeit im Krankenhaus arbeiten und nebenbei eine Wahlarzt-Ordination betreiben. Wer im öffentlichen Gesundheitssystem arbeite, sei diesem auch verpflichtet, meint Hacker. 20 Stunden im Spital und 20 Stunden etwa in einem Primärversorgungszentrum (PVE) sind demnach okay – nicht aber in einer Wahlarzt-Praxis. "Das öffentliche Spitalswesen ist kein Geringfügigkeitsjob", heißt es aus Hackers Büro.

Kassensystem stärken

Mit einem Wahlarztverbot für Teilzeitspitalsärzte werde das Kassensystem gestärkt, wird im Wiener Gesundheitsressort argumentiert. Denn aktuell müssten immer weniger Kassenärzte immer mehr Patienten stemmen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, würden Patienten erst recht auf öffentliche Spitalsambulanzen ausweichen. Dabei sei eigentlich das Ziel, Spitalsambulanzen zu entlassen und den niedergelassenen Bereich zu stärken.

Und noch eine Problematik streicht Hackers Büro heraus: Je weniger Ärztinnen und Ärzte Vollzeit in den Krankenhäusern des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) arbeiten, desto schwieriger werde die Ausbildung der Ärzte, weil weniger Ausbildungsärzte zur Verfügung stehen. Mit dem Verbot einer Nebenbeschäftigung als Wahlarzt wird also vonseiten der Stadt auch gehofft, dass sich mehr Ärzte zu einem Vollzeitdienst im Spital verpflichten.

22 Prozent in Teilzeit

Nach Angaben des Wigev stieg die Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte in Teilzeit zuletzt – von 17 Prozent im Jahr 2019 auf knapp 22 Prozent im Vorjahr. In absoluten Zahlen ausgedrückt waren zuletzt 399 Ärztinnen und Ärzte im Wigev in Teilzeit tätig. Wie viele davon auch eine Wahlarztpraxis betreiben und damit von einem möglichen Wahlarztverbot betroffen wären, konnte der Wigev auf STANDARD-Anfrage vorerst nicht bekanntgeben.

Noch ist unklar, ob Hacker die Einschränkungen für alle Teilzeitspitalsärzte will oder nur für jene mit zum Beispiel weniger als 20 oder zehn Stunden Arbeitszeit im Spital.