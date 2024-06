Sie sind laut, zahlreich und ein Snack für andere Tiere: In den USA werden durch die seltene Zusammenkunft von zwei Bruten Milliarden an Zikaden gesichtet und gehört

Unter einem zikadenbesetzten Baum ist es ein Leichtes, ein paar Vertreterinnen einzusammeln, wie hier Anfang Juni in Lisle, Illinois. AP/Carolyn Kaster

Es ist ein seltenes Naturschauspiel, das man dieser Tage in Teilen der USA beobachten kann: Milliarden an Zikaden sind aus ihrem bis zu 17-jährigen Schlummer erwacht und aus der Erde gekrabbelt, um sich zu häuten und zu paaren. In diesem Jahr fallen die Schlüpfzeiten einer 13-jährigen und einer 17-jährigen Brut zusammen, zuletzt ist dies im Jahr 1803 passiert. Ende April waren die ersten Zikaden zu sehen, im Mai und Juni erreichte das Ereignis seinen Höhepunkt – es klingt mit der erfolgreichen Eiablage und dem Tod der Insekten ab. Wir sammeln Eindrücke eines lauten, chitinpanzerreichen Frühjahrs.

Beim Anblick zahlloser Zikaden kann man leicht die Ästhetik der transparenten Flügel übersehen. AP/Carolyn Kaster

Besonders betroffen ist der US-Bundesstaat Illinois: Dort treten in manchen Regionen beide Bruten zeitgleich auf. Gefährlich ist das nicht: Die Insekten sind für Menschen völlig unproblematisch und ernähren sich von Pflanzensäften.

Unmengen an Zikaden und deren Hüllen sind vor allem im US-Bundesstaat Illinois zu sehen.



Der Lärm kann für manche Menschen aber an die Belastungsgrenze gehen. Die Männchen können mit ihrem Balzgesang sehr laut werden.

Wie laut die Männchen werden können, sieht man in diesem Video, bei dem an einem Baum voller Zikaden mehr als 90 Dezibel gemessen werden. Ähnlich laut ist es in einem Orchestergraben oder neben einer Holzfräsmaschine.



Lebendig sondern die Insekten keinen besonderen Geruch ab. Sammeln sich unter einem Baum aber tote Exemplare oder die Hüllen der Tiere, die erwachsen geworden sind, kann die verwesende Biomasse stinken.

In manchen Bäumen und Büschen sammeln sich zahlreiche Zikaden. AP/Carolyn Kaster

Der Klang einer Motorsense erinnert an das Surren und Zirpen der Zikaden und dürfte die Tiere auch anlocken.



Fachleute empfehlen, Zikaden als Kompost zu verwenden und zu verteilen. Andere verarbeiten größere Mengen der Insekten auch zu Speisen.

Übrig bleiben leere Hüllen. Scott Olson/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Auch in der Landwirtschaft dürfte es kaum zu Schäden kommen. Manche Pflanzen werden aber sicherheitshalber mit Netzen geschützt.

In Park Ridge, Illinois, wird ein Baum vor potenziellen Schäden durch die Insekten bewahrt. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT

Wer genau hinsieht, kann erkennen, dass viele der Insekten auf dem Netz statt auf dem Baum sitzen – und im Feld drumherum. AP/Erin Hooley

Eine Handvoll lebendiger Zikaden.



Die Tiere der Gattung Magicicada mit ihren 13- oder 17-jährigen Lebenszyklen kommen in Europa nicht vor. Scott Olson/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Besonders selten sind blauäugige periodische Zikaden, eine seltene Mutation. AP/Carolyn Kaster

Nach vielen Jahren unter der Erde treten die Zikadennymphen an die Oberfläche, legen ihre jugendliche Hülle ab und machen sich daran, für die kommende Generation zu sorgen. AP/Carolyn Kaster

Für andere Tiere sind die Unmengen an Zikaden ein gefundenes Fressen. Das gilt auch für Haustiere wie diese Bartagame. Manche Hunde und Katzen können den Leckerbissen nicht widerstehen, sollten aber keine zu großen Mengen zu sich nehmen, um Verdauungsprobleme zu vermeiden. AP/Carolyn Kaster

Dass der Zikadenklang manche an Katzenjammer oder sogar weinende Babys erinnert, überrascht nach diesem Video etwas weniger.



So sieht eine Häutung aus nächster Nähe aus. AP/Carolyn Kaster

Das Spektakel hat viele Fans und inspiriert manch eine Performerin. AP/Carolyn Kaster

Wissenschaftsvermittlerinnen versuchen ebenfalls mithilfe von Kostümen, den Lebenszyklus der Insekten anschaulich zu machen. AP/Carolyn Kaster

Eine interessante Erkrankung kann mitunter ebenfalls erforscht werden. Ein "Zombiepilz"namens Massospora cicadina infiziert Zikaden mit einer Geschlechtskrankheit. Mehr und mehr nimmt er vom Körper der Insekten ein und führt schließlich zu ihrem Tod. AP/Carolyn Kaster

Der weiße Pilz produziert ein Amphetamin und sorgt für stark ausgeprägtes bisexuelles Verhalten, um möglichst viele weitere Zikaden anzustecken. Der Pilzforscher Matt Kasson von der West Virginia University untersucht dafür die Körper der Befallenen. AP/Carolyn Kaster

Auch wenn einige Tiere von Krankheiten befallen oder gefressen werden, bevor sie sich fortpflanzen können, dürften genügend Exemplare Eier produzieren und den Fortbestand der Brut sichern. AP/Carolyn Kaster

Nach sechs Wochen ist der Spuk vorbei. Bis diese beiden Bruten wieder gleichzeitig auftreten, dauert es wieder 221 Jahre. Es gibt zeitversetzt weitere Bruten periodischer Zikaden in den USA, die zusammenfallen können. In den kommenden Jahren werden die Bruten mit 13-jährigem Entwicklungszyklus und jene, die 17 Jahre unter der Erde warten, jedoch abwechselnd und nicht gemeinsam auftreten. Erst im Jahr 2076 kommt es zu einem noch größeren Zikadenzusammentreffen. (Julia Sica, 20.6.2024)