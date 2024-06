Kompetentes Pflegepersonal an Schulen hilft, dass Kinder gesünder sind, weniger psychische Probleme haben und mehr lernen. Das hat ein Pilotprojekt in Wien ganz klar gezeigt

School-Nurses sind immer an der Schule präsent, das hilft, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Schülerinnen und Schüler kommen dann nicht nur bei einer Verletzung zu ihr, sondern womöglich auch, wenn sie ein privates Problem besprechen wollen. Getty Images

Ab und zu gibt es auch gute Nachrichten aus der Schule. Zuletzt berichtete DER STANDARD über Hilferufe vor allem aus Wiener Schulen, dass man die Herausforderungen nicht mehr stemmen könne. All das, was hier im Argen liegt, kann nicht von heute auf morgen gelöst werden. Doch es gibt Ansätze, die zumindest einen Teil dieser Probleme bessern können. Dazu gehört das Projekt "School-Nurses".

Bei diesem Ansatz ist eine Pflegeperson mit diplomierter Ausbildung an einem Schulstandort mehr oder weniger Vollzeit präsent und unterstützt Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrpersonal und Eltern in allen Fragen, die die Gesundheit des Nachwuchses betreffen. Das reicht von der Erstversorgung bei Verletzungen, etwa im Sportunterricht, über Unterstützung von chronisch kranken Kindern und Jugendlichen bis hin zu Besprechung von psychischen Problemen oder Fragen zu sexuellen Themen, wie sie gerade in der Pubertät aufkommen können.

Das Pilotprojekt wird auf Initiative der MA 15 von der Stadt Wien umgesetzt und orientiert sich an internationalen Vorbildern. Derzeit nehmen sechs Schulstandorte in Wien mit rund 1400 Schülerinnen und Schülern an der Initiative teil – und alle sind begeistert. "School-Nurses haben dort einen Platz in der Schulgesundheitspflege, den man nicht mehr wegdenken kann", betont Michaela Bilir, die die Expertengruppe "School-Nurses" im Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich leitet.

Immer präsent und gesprächsbereit

Die Unterstützung fängt bei scheinbar banalen Dingen an: So zeigt die Erfahrung etwa, dass Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht fortsetzen können, wenn sich etwa ein Kind wehtut – einfach, weil eine befähigte Person sich um die Verletzung kümmert. "Es macht was mit den restlichen Kindern in einer Klasse, wenn ein Kind blutet. Das ist auch für das Lehrpersonal eine große Herausforderung", betont Irene Jagersberger, Direktorin der Schule am Campus Monte Laa in Wien-Favoriten, die an dem Projekt teilnimmt.

"Wir haben außerdem Kinder mit chronischen Erkrankungen, onkologischen Vorgeschichten oder Behinderungen", berichtet sie weiter. Überall hier sei die Unterstützung der School-Nurse nicht mehr wegzudenken. Diese laufende Unterstützung helfe auch den Eltern, die ja auch durch die Situation gefordert seien.

Und manchmal geht es auch einfach ums Gespräch: "Wenn zum Beispiel ein Kind kommt und sagt, es hat Bauchweh, dann wissen wir nicht, ob es einfach zu viel Cola getrunken hat, ob es einen Infekt hat oder ob es womöglich zu Hause nicht die Unterstützung findet, die es eigentlich bräuchte", beschreibt Jagersberger. Hier ist es der School-Nurse in ihrer Schule schon öfter gelungen, im Gespräch Vertrauen aufzubauen, damit man das Kind womöglich bei einem Problem im Hintergrund unterstützen kann. Einen Sozialarbeiter oder eine Schulpsychologin könne man zwar anfordern, wenn man eine konkrete Leistung brauche, aber dabei entstehe einfach nicht diese Vertrauensbasis, die man zu einer Person aufbaue, die immer vor Ort sei.

Gesunden Lebensstil fördern

"Jedes vierte Kind im Schulsystem wächst mit einer chronischen Erkrankung oder psychischen Beeinträchtigung auf. Oder sogar beidem", betont Projektleiterin Bilir. Gehe man auf solche Beeinträchtigungen nicht gut ein, verschlechtere das die Schulleistung, psychiatrische Störungen können entstehen, es sei womöglich schwieriger, eine Ausbildung durchzuziehen. In weiterer Folge bedeute das natürlich auch ein höheres Risiko, in Arbeitslosigkeit zu geraten, das zeigen auch wissenschaftliche Studien.

Das Projekt ist außerdem ein enorm wichtiger Beitrag zur oft geforderten Gesundheitsbildung in den Schulen, der Health-Literacy. Die School-Nurse unterstützt bei Fragestellungen wie etwa zu gesunder Ernährung – ein wichtiger Beitrag zum Adipositasmanagement – und berät Lehrerinnen und Freizeitpädagogen etwa zum Thema Suchtprävention.

Für all diese Themen ist das Lehrpersonal nämlich nicht oder nur rudimentär ausgebildet. Hier Unterstützung zu haben nimmt viel Stress aus den täglichen Herausforderungen, betont Projektleiterin Bilir: "Studien aus den USA zeigen, dass dadurch die Krankenstandstage des Lehrpersonals sinken, einfach weil sie sich sicherer fühlen." Die positiven Effekte gehen also ganz klar über die medizinische Versorgung hinaus.

Win-win-Situation

Damit das Projekt auch entsprechend evaluiert werden kann, gibt es eine wissenschaftliche Begleitung unter Leitung von Hans-Peter Hutter vom Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Er bilanziert: Bereits im ersten Halbjahr des Pilotprojekts von Mai bis Dezember 2023 wurden 2260 Einsätze der School-Nurses dokumentiert. In 642 Fällen handelte es sich um Notfallmanagement und Erstversorgung, 1287 Mal handelte es sich um eine gesundheitsfördernde Maßnahme, 164 Mal betreuten sie Kinder und Jugendliche mit chronischen Krankheiten, und 167 Mal ging es um Unterstützung von Schulärztinnen und Schulärzten bei "Reihenuntersuchungen" und Impfungen.

"Das ist wirklich ein grandioses Projekt, ich weiß gar nicht, wie viele Win-win-win ich dieser Situation voranstellen soll", betont Hutter. Und er berichtet, dass auch internationale Forschungsarbeiten den großen gesundheitlichen Nutzen bestätigen: "Die Kinder und Jugendlichen sind insgesamt gesünder und haben auch weniger Fehlzeiten, weil man sie nicht nach Hause schicken muss." Gerade Letzteres unterstütze auch berufstätige Eltern: "Wir kennen das ja alle, wenn man das beruflich schaukeln muss, weil man das Kind früher abholen muss. Das fördert also die Lebensqualität von allen. Wir hören oft den Satz: Bitte nehmt uns die School-Nurses nicht weg!"

School-Nurses für alle

Wie geht es nun weiter mit dem Projekt? Für die Wiener Standorte ist der Fortbestand erst einmal gesichert, die Stadt übernimmt die weitere Finanzierung. Der Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich fordert nun, dass das Projekt schrittweise auf alle Pflichtschulen in Österreich ausgerollt werden soll. Die Daten und Fakten sprächen ja eindeutig dafür.

"Es ist allen klar, dass das nicht von heute auf morgen gehen kann", sagt Projektleiterin Bilir, man müsse ja erst einmal das Personal finden, das im Idealfall neben der diplomierten Pflegeausbildung auch eine Fortbildung in pädiatrischer und Notfallversorgung hat. Langfristig sieht sie dabei noch einen weiteren Vorteil: Das sei eine Möglichkeit, den derzeit stark unter Druck stehenden Pflegebereich positiv aufzuwerten: "Viele Menschen verabschieden sich aus dem Pflegeberuf und wechseln in andere Sparten. Hier gibt es ein positives Umfeld, in dem sich diese Menschen engagieren könnten."

Und Bilir sieht noch einen weiteren positiven Effekt: "Wenn der schulische Kontakt mit medizinischer Versorgung ein positiver ist, dann animiert das womöglich auch Schülerinnen und Schüler, so eine Ausbildung in Betracht zu ziehen." Je früher man das Projekt an allen Schulen ausrolle, desto besser sei es. Ideal wäre laut internationalen Vergleichswerten ein Schlüssel von einer verantwortlichen Person für 500 Schülerinnen und Schüler. Wie positiv sich das auf alle Beteiligten auswirkt, dieser Beweis ist mit dem jetzigen Pilotprojekt wohl eindeutig erbracht. (Pia Kruckenhauser, 21.6.2024)