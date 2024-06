Elon Musks "Go fuck yourself" an die Werbekundschaft schmerzt seine Plattform X. Jetzt versucht der Milliardär, die Wogen wieder zu glätten

Elon Musk geht in Cannes in die Charmeoffensive bei der Werbekundschaft. Ob das gelingt, ist noch unklar. IMAGO/Bruno Bebert / Bestimage

Sein "Go fuck yourself" an Disney-CEO Bob Iger war eigentlich gar nicht so böse gemeint, wie es weltweit verstanden wurde. Zumindest versucht Elon Musk jetzt, seine Äußerungen zurückzunehmen. In einem Interview in Cannes klang es für Musks Verhältnisse beinahe schon nach einer Entschuldigung.

Kurz zur Vorgeschichte: Im Herbst des Vorjahrs fiel Musk immer wieder mit antisemitischen Aussagen auf seiner Plattform X, vormals Twitter, auf. Gleichzeitig tauchte Werbung großer Marken neben Beiträgen bekannter Rassisten und Nazis auf. Naturgemäß kam beides bei der Werbekundschaft nicht besonders gut an, und Riesen wie IBM, Apple, Ubisoft und Disney zogen ihre Kampagnen von der Plattform ab. Insgesamt zog sich fast die Hälfte der 100 größten Werbekunden von der Plattform zurück. Wenig überraschend gingen daraufhin die Werbeeinnahmen von X um rund 40 Prozent zurück.

Musk mag Bob Iger nicht

Musk reagierte daraufhin aggressiv: Bei einer Konferenz der New York Times holte Musk zum Rundumschlag aus, vor allem auf seinen Lieblingsfeind Bob Iger hatte Musk es abgesehen. "Ihr versucht mich mit Anzeigen zu erpressen? Mich mit Geld zu erpressen? Go fuck yourself!", wütete der Milliardär und sprach Bob Iger direkt an. Mehr noch: Die Werbekunden sind es, die X als Plattform umbringen, betonte Musk. Dass diese Aktion nicht dazu beigetragen hat, die milliardenschweren Werbetöpfe zurückzuholen, muss wohl nicht extra erwähnt werden.

Insbesondere auf Disney hat sich Musk immer wieder eingeschossen. Zu "woke" sei das Angebot des Unterhaltungskonzerns. Schuld an allem ist in Musks Realität Bob Iger, mit dem der Milliardär schon seit geraumer Zeit eine innige Feindschaft pflegt. Musk, hatte mehrfach gefordert, dass Iger sofort gefeuert werden müsse. Tesla entfernte wohl auf Musks Betreiben hin die App des Streamingdiensts Disney+ von den Entertainmentsystemen an Bord. Musk selbst werden Ambitionen nachgesagt, beim Disney-Konzern einzusteigen, zumindest hat er selbst das immer wieder angedeutet.

Jetzt versuchte Musk die Wogen zu glätten. Dafür ist er eigens nach Cannes gereist. Auch CEO Linda Yaccarino ist mit von der Partie, um die großen Werbekunden zurückzuholen. Sein "Go fuck yourself" sei als eine allgemeine Bemerkung zur freien Meinungsäußerung zu verstehen gewesen und nicht als Kommentar auf die Werbeindustrie. "Es war nicht an die Werbetreibenden als Ganzes gerichtet", sagte Musk. "Ich denke, dass es wichtig ist, eine globale Plattform für freie Meinungsäußerung zu haben, auf der Menschen mit einem breiteren Spektrum an Meinungen ihre Ansichten äußern können." Einen Angriff auf manche Werbetreibenden konnte sich Musk laut CNBC dann aber doch nicht verkneifen: "In einigen Fällen gab es Werbekunden, die auf Zensur bestanden", sagte der Milliardär. Vor die Wahl zwischen Zensur und Geldverlust gestellt, werde er sich immer für die freie Meinungsäußerung entscheiden, betonte Musk. Das sei die richtige moralische Entscheidung.

Auch mit Biden auf Kriegsfuß

Musk betonte im Gespräch mit dem Finanzjournalisten Andrew Ross außerdem, dass er bei der US-Präsidentenwahl nicht für Joe Biden stimmen werde. Er sei vom Präsidenten enttäuscht und fühle sich beleidigt, weil dieser einen Elektroautogipfel ohne Tesla veranstalten wollte. Zudem habe Biden den Konkurrenten General Motors als tonangebend bei der Elektromobilität bezeichnet. Das bedeute aber nicht, dass er für Trump stimmen werde, betonte Musk. (pez, 20.6.2024)