An die sechs Rohbauten, die langsam von Pflanzen überwuchert wurden, hat man sich im Bad Gasteiner Ortsteil Badbruck in den letzten Jahren schon fast gewöhnt. Inmitten von gepflegten Einfamilienhäusern und schmucken Pensionen hatten Investoren hier ab 2004 eine Feriensiedlung mit mehr als 400 Hotelbetten geplant und auch bereits damit begonnen, die Einheiten an Investoren zu verkaufen. Dann gab es Brösel mit der Gemeinde, schließlich ging ihnen das Geld aus – und die unfertige Anlage mit sechs Rohbauten wurde sich selbst überlassen.

Aus der Feriensiedlung wird ein Wohnprojekt. Das ambitionierte Ziel: Fertigstellung bis 2025. fally plus partner Architekten ZT GmbH

Das soll sich nun ändern: Nach der Insolvenz der Projektgesellschaft kaufte der Bauträger Spiluttini mit Sitz in St. Johann im Pongau die Geistersiedlung 2020 bei einer Zwangsversteigerung. Bis Ende vergangenen Jahres dauerte aber die Klärung rechtlicher Fragen: Im Grundbuch war niederländischen Anlegern nämlich bereits die "Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum" gemacht worden. Die Sache hatte letztendlich sogar den OGH beschäftigt.

Große Nachfrage

"Das war rechtlich schwierig", sagt Georg Hinterleitner, Geschäftsführer von Spiluttini, nun seien alle Fragen aber geklärt und das Grundbuch frei. Sein Plan: In den sechs bestehenden Bauwerken sollen 45 bis 50 kompakte Eigentumswohnungen entstehen, geplant ist außerdem eine Tiefgarage. Die Nachfrage nach den Wohnungen sei bereits groß, auch von Hotels, die händeringend nach Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen.

2007 war der Baustart, später stand alles still. Die Bestandsgebäude bleiben erhalten, nur die Fenster werden getauscht. fally plus partner Architekten ZT GmbH

Die Substanz der Rohbauten sei in Ordnung, lediglich die Fenster werde man auswechseln. "Man muss nichts abreißen und neu bauen, und dementsprechend niedriger sind auch die Kosten", sagt Hinterleitner, der damit rechnet, die Wohnungen sogar unter dem Marktpreis anbieten zu können. Derzeit befinde man sich in der Einreichphase, er geht aber davon aus, dass die Wohnungen bereits 2025 übergeben werden können. Im Gemeindeamt ist man laut Medienberichten jedenfalls zufrieden mit den neuen Plänen. Anstatt der einst geplanten Ferienwohnungen wünsche man sich Eigentumswohnungen, sagte der damalige Bürgermeister, Gerhard Steinbauer (ÖVP), schon 2022 dem STANDARD.

Auf dem 30.000 Quadratmeter großen Areal wäre noch reichlich Platz für mehr Wohnbau. Bei entsprechendem Bedarf könnten künftig also noch weitere Wohnbauten entstehen, kündigt Hinterleitner an. "Aber 45 bis 50 Wohnungen sind für die Region schon ein schönes Volumen." (Franziska Zoidl, 23.6.2024)