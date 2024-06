Österreich hat in den vergangenen Jahren zu viel Geld ausgegeben. Die EU kann im Rahmen eines Defizitverfahrens Vorgaben zum Einsparen machen. Getty Images/iStockphoto

Förderungen, Boni, Zuschüsse – Österreich hat sich in den vergangenen Jahren finanziell übernommen. Die Staatsschuldenquote, also die Schulden in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), liegen bei etwas unter 80 Prozent. Der Finanzierungssaldo, also die Einnahmen minus die Ausgaben, liegt laut Fiskalrat deutlich über jenen drei Prozent, die laut den Maastricht-Kriterien der EU zulässig sind: konkret heuer bei 3,4 Prozent. Damit droht Österreich ein EU-Defizitverfahren. Doch was ist das genau?

Frage: Warum schaltet sich die EU überhaupt ein? Sind Schulden nicht Sache der einzelnen Länder?

Antwort: Über die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik entscheiden die Mitgliedsstaaten selbst. Risiken und Fehlentwicklungen können aber Rückwirkungen auf alle Mitgliedsstaaten haben. Um diese früh zu erkennen und gegensteuern zu können, gibt es das sogenannte Europäische Semester, einen Monitoring- und Koordinationsprozess. Die Regeln für diesen Prozess sind im Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) festgelegt.

Frage: Was ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt genau?

Antwort: Er ist der Rahmen für die Koordinierung und Überwachung der Finanzpolitik der einzelnen EU-Länder. Der Pakt wurde 1997 geschlossen, um solide öffentliche Finanzen zu garantieren. Er setzt sich aus einem sogenannten präventiven und einem korrektiven Arm zusammen. Der präventive Teil soll insbesondere Etatdisziplin und damit vorsorglich die Vermeidung übermäßiger Defizite gewährleisten. Liegt dennoch ein übermäßiges Defizit in einem Mitgliedsstaat vor, setzt der korrektive Arm an. Dieser kann die Muskeln spielen lassen: Bei übermäßiger Verschuldung kann ein Defizitverfahren eingeleitet werden, das exzessive Staatsschulden abbauen soll.

Frage: Welche Fristen gelten in so einem Fall?

Antwort: Die EU-Kommission schreitet ein, wenn ein Mitgliedsstaat eine Staatsschuldenquote von über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder ein Defizit von über drei Prozent des BIP hat. Sie gibt dem Defizitsünder dann einen Pfad vor, wie er die Verschuldung über die nächsten Jahre abzubauen hat. Dieser Referenzpfad deckt einen Zeitraum von vier Jahren ab, der bei entsprechenden Reform- und Investitionsvorhaben auf Antrag eines Mitgliedsstaats auf bis zu sieben Jahre verlängert werden kann. Österreich überschreitet derzeit sowohl die Staatsschuldenquote als auch die Vorgaben für das Defizit.

Frage: Wir läuft ein Defizitverfahren ab?

Antwort: Die EU-Kommission erstellt einen Bericht, in dem ein übermäßiges Defizit festgestellt wird. Danach muss der Rat der EU-Finanzminister die Einschätzung der Kommission billigen. Danach beginnen Gespräche Brüssels mit den Defizitsündern, um einen Abbaupfad für die Verschuldung festzulegen. Nach etwa einem halben Jahr veröffentlicht die Kommission dann Details, wie das exzessive Defizit zu verringern ist. Auch gegen Deutschland gab es einmal ein Defizitverfahren, das aber im Jahr 2010 eingestellt wurde, weil sich die Haushaltslage besserte.

Frage: Gibt es Sanktionen?

Antwort: Ja. Gegen einen Defizitsünder können Sanktionen verhängt werden, wenn dieser die an ihn gestellten Anforderungen zur Korrektur eines übermäßigen Defizits nicht erfüllt. Bei Nichteinhaltung könnten am Ende Geldbußen in Milliardenhöhe fällig werden – was allerdings ein Novum wäre. (Reuters, bpf, 21.6.2024)