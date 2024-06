Spätestens seit Prohaskas Spitz von Izmir 1977 immer mit dabei: der rot-weiß-rote Zylinder. REUTERS/Wolfgang Rattay

Die Bilder gingen viral. Österreichische Fußballfans zerbrachen vor den Augen französischer Anhänger ein Baguette. Der Schmäh war den Schlachtbummlern nicht selbst eingefallen. Zwei Tage zuvor hatten Albaner Spaghetti auf offener Straße in zwei Teile gebrochen. Mamma Mia! Das bringt Unglück! Ein Stich ins Herz der Tifosi. Eine zerbröselte Baguette hingegen lässt die Franzosen kalt. Sie brechen ihr Brot ja selbst. Alternativ dazu hätten die Österreicher einen Château Lafite Rothschild mit Cola strecken können. Ein Fetzi mit Eiswürfel hätte die Franzosen nachhaltig traumatisiert.

Am Tag von Österreichs Auftaktspiel hatte die Düsseldorfer Innenstadt das Flair eines größeren Kirtags in der Heimatstadt: Alle sind zu Mittag leicht eingespritzt, und man kann keine hundert Meter gehen, ohne jemanden zu treffen, den man kennt. Zu diesem Zeitpunkt hätte man kaum geglaubt, dass am Abend auch französische Fans im Stadion sitzen würden. Düsseldorf war temporär österreichisches Staatsgebiet. Ein Bierchen da, ein Bierchen dort. Und am Ende wohl eines zuviel. Im Stadion flogen Becher. Am Donnerstag wurde dem ÖFB wegen des Fehlverhaltens der eigenen Fans eine Geldstrafe in der Höhe von 57.375 Euro aufgebrummt. Das trübt das Bild der ansonsten friedlichen Szene.

Wo er recht hat, hat er recht. IMAGO/Alexey Filippov

Mehr als 20.000 Jünger hatten das Nationalteam beim ersten Gruppenspiel unterstützt. Mittlerweile ist die rot-weiß-rote Karawane nach Berlin weitergezogen. Waren die Österreicher gegen Frankreich noch in der Überzahl, werden sie am Freitag gegen Polen und am Dienstag gegen die Niederlande wohl numerisch unterlegen sein. Die Tickets konnten ausschließlich über die Uefa erworben werden. Wie viele Karten nach Österreich gingen, ist nicht ausgewertet. Jedem teilnehmenden Verband wurde unabhängig davon und zusätzlich ein Kontingent von 11.000 Karten pro Match zur Verfügung gestellt.

71.000 Zuseher werden die Spiele der Österreicher im Olympiastadion vor Ort verfolgen. Die Polen haben eine kurze Anreise, und die Niederländer sind traditionell reisefreudig. Es gab ein echtes Griss um die Karten. Trotzdem werden etwa 25.000 ÖFB-Fans in Berlin erwartet, an den Tauschbörsen ging es in den vergangenen Monaten rund wie beim Reifenhändler. "Wir haben gegen Frankreich gesehen, dass die Österreicher nicht nur in den Fanblöcken sehr präsent waren", sagt der ÖFB-Fanbeauftragte Ingo Mach im Gespräch mit dem STANDARD, "das wird am Freitag nicht anders sein."

Österreichische Reisegruppe in Uniform. IMAGO/Jonathan Moscrop

In Düsseldorf waren die Österreicher in einem Fanmarsch zum Stadion gezogen. Werden sich die beeindruckenden Bilder in Berlin wiederholen? Nein. Also zumindest nicht in einer derart koordinierten Form. Die Host City Berlin hatte eine Route vorgeschlagen, die den Fanclubs ungeeignet erschien. "Wir wären von A nach B marschiert, hätten dann noch die U-Bahn zum Stadion nehmen müssen. Es gab Befürchtungen, dass es viele Fans nicht rechtzeitig zum Anpfiff geschafft hätten. Das wollten wir nicht riskieren", sagt Mach. Einen offiziellen Treffpunkt gibt es nicht – die Fanzone am Brandenburger Tor ist aber ein guter Tipp.

Am Montag traten die österreichischen Fans kollektiv mit rot-weiß-roten Fischerhüten auf. "Angeln wir uns gemeinsam die ersten drei Punkte", stand auf einem Banner in der Kurve zu lesen. Dazu passend Teamchef Ralf Rangnick auf einem Plakat mit Angel und Anglerhut. Vor dem Turnier wurden in einer Crowdfunding-Kampagne 20.000 Euro für drei Choreografien gesammelt. Damit das Material auch seinen Weg ins Stadion findet, kümmert sich der ÖFB um die Anmeldung bei der Uefa. Welche Choreo in Berlin zu erwarten ist? Das bleibt bis zum Match ein Geheimnis.

Teamchef Ralf Rangnick soll für Österreich Punkte angeln. IMAGO/David Klein

"Unsere Fans sind euphorisch, das merkt man", betont Mach, der die Abteilung für Fußball und soziale Verantwortung im ÖFB leitet. Die Verbindung zum Team sei diesmal außergewöhnlich eng. Ist die Pilgerreise nach Deutschland gar rekordverdächtig? Nun, gesicherte Vergleichswerte von anderen Großevents mit österreichischer Beteiligung gibt es nicht. Aber 2016 dürfte das Reiseaufkommen zur Europameisterschaft in Frankreich auf einem ähnlichen Niveau gewesen sein. Das Innenministerium ging in damaligen Berichten von 60.000 bis 70.000 Menschen aus. Bei der EM 2021 herrschte pandemiebedingt eher Ebbe.

Und falls die Fans der polnischen Auswahl noch einen Tipp brauchen, um die Österreicher in Berlin kulinarisch zu erschüttern: Schnitzel in Tunke tauchen, fertig. (Philip Bauer, Martin Schauhuber, 21.6.2024)