Auch wenn er künftig wohl nicht mehr mit dem Fahrrad ins Büro fahren wird, allzu weit in die Welt hinaus dürfte es den niederländischen Langzeitpremier Mark Rutte in seiner beruflichen Zukunft vorerst nicht verschlagen. Gerade einmal zweieinhalb Stunden braucht es mit dem Auto von Den Haag bis in den Nordosten Brüssels, wo Ruttes vermutlich nächster Arbeitgeber residiert: die Nato. Dass der Niederländer den Umzugsservice schon einmal buchen darf, steht seit dem Rückzug seines einzigen Konkurrenten Klaus Iohannis aus Rumänien am Donnerstag so gut wie fest.

Doch wer ist der Mann, der künftig an der Spitze des mächtigsten Militärbündnisses der Welt stehen soll?

Mark Rutte auf dem Weg ins Premiersbüro in Den Haag. IMAGO

14 Jahre stand Mark Rutte an der Spitze der niederländischen Regierung, länger als jeder seiner Vorgänger. Dass er – laut Berichten – seit Studententagen in derselben, stets als bescheiden beschriebenen Wohnung im Haager Stadtteil Benoordenhout lebt und als Premier so wie die meisten seiner Landsleute per Fahrrad ins Büro pendelt, nährt das Image des "Mister Normal", das dem bis heute ledigen 57-Jährigen über lange Jahre ansehnliche Beliebtheitswerte bescherte.

Fast eineinhalb Jahrzehnte lang erwies sich der ehemalige Manager beim Mischkonzern Unilever in der Politik zudem als so flexibel, dass trotz der Vielzahl der Skandale während seiner Regierungszeit kaum je wirklich etwas Nachhaltiges an ihm haften blieben – Mark Rutte, der "Mister Teflon".

Auch "Mister No"

Weder seine mäandernde Haltung in der Corona-Politik, wo er erst auf Herdenimmunität setzte und am Ende harte Lockdowns verhängte, noch die skandalöse Kindergeldaffäre 2021, bei der tausende, oft arme und eingewanderte Eltern unrechtmäßig Zuschüsse zurückzahlen mussten, konnten Rutte allzu viel anhaben.

Flexibilität bewies der Sohn eines Handelsangestellten, der mit sieben Geschwistern aufwuchs, außerdem bei der Wahl seiner Koalitionspartner. Erst ließ Rutte seine Regierung vom Rechts-außen Geert Wilders stützen, später regierte er mit Sozialdemokraten und Grünen ebenso wie mit der bibeltreuen Christenunion. Seine harte Haltung, was Euro-, Finanz- und Schuldenpolitik betrifft, brachte dem studierten Historiker im Süden der EU zudem die Punzierung "Mister No" ein.

Zu Hause in Den Haag vermochte sich Ruttes aber auch deshalb so lange auf dem Platz an der Sonne zu halten, weil der Premier bei Auftreten von Gegenwind immer wieder geschickt erst seine Minister vorschickte, um sein eigenes Image von allzu großen Kratzern zu schützen. Erst eine Kontroverse über die – auch hierzulande umstrittenen – Familienzusammenführungen von Flüchtlingen in den Niederlanden führte schließlich vor einem Jahr zum Aus der vorerst letzten Regierung unter seiner Ägide. Ruttes Forderung nach einer Obergrenze war auf unüberwindbaren Widerstand seiner christlichen und linksliberalen Koalitionspartner gestoßen.

Vehementer Unterstützer Kiews

Fast ein Jahr hatte die darauffolgende Koalitionssuche des Rechts-außen-Wahlsiegers Geert Wilders in Anspruch genommen, Rutte dient seither bis zur Angelobung des Kompromisspremiers Dick Schoof nur mehr als geschäftsführender Regierungschef. Zuletzt hatte er, der Rekordpremier, ohnehin zunehmend als amtsmüde gegolten. Dass seine nächste Station nun aber Brüssel heißt, steht so gut wie fest. Dort, so wird erwartet, dürfte er die vehemente Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion fortsetzen, die seine Politik schon als niederländischer Premier gekennzeichnet hat.

Einzig das Nato-Mitglied Ungarn, dessen Regierung Kiew skeptisch bis feindselig gegenübersteht, hatte die Personalie monatelang ungewiss gemacht. Rutte hatte im Sommer 2021 laut über den Rauswurf Budapests aus der EU nachgedacht hatte, weil dort Homosexuelle diskriminiert werden. Ungarns nationalkonservativer Regierungschef Viktor Orbán ließ sich also lange Zeit, bevor er seinen Widerstand gegen den Liberalen aus Holland als Nato-Chef aufgab. Indem er Orbán per persönlichem Brief Zugeständnisse machte, bahnte sich Rutte, der Flexible, nun doch noch seinen Weg nach Brüssel. Dass sein einziger Konkurrent, der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis, am Donnerstag zurückzog, macht Ruttes Aufstieg nun so gut wie fix. (Florian Niederndorfer, 20.6.2024)