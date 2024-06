Ein neues Gesetz sieht die Anbringung der zehn Gebote an öffentlichen Kindergärten, Schulen und Unis in Louisiana vor. Es ist ein weiterer Beitrag zur Spaltung der Gesellschaft

In Postergröße und in leicht lesbarer, großer Schrift: So sollen die zehn Gebote künftig in Klassenzimmern im US-Bundesstaat Louisiana hängen. Man darf sich also über Formulierungen wie "Du sollst neben mir keine anderen Götter haben" oder "Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht" freuen. Betroffen sind alle öffentlichen Kindergärten, Schulen und Universitäten. Der Aufschrei ist groß, Klagen wurden bereits angekündigt.

Applaus für den republikanischen Gouverneur Jeff Landry nach der Unterzeichnung des neuen Gesetzes. In öffentlichen Kindergärten, Schulen und Universitäten sollen künftig die zehn Gebote hängen. AP/Brad Bowie

"Wenn man die Kraft des Gesetzes respektieren will, muss man beim ursprünglichen Gesetzgeber anfangen, und der war Moses", so erklärt der republikanische Gouverneur von Louisiana das neue Gesetz. Und man fragt sich unweigerlich: In welchem Jahrtausend sind wir eigentlich? Gebote von vor tausenden Jahren, die man einer höheren Macht zuschreibt, in Klassenzimmern aufhängen, in einem demokratischen Staat, der Religionsfreiheit sowie die Trennung von Staat und Kirche hochhält?

Man fühlt sich in die Vergangenheit zurückversetzt, wenn nicht nur solche absurden Vorschläge Realität werden, sondern auch Errungenschaften wie das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt oder Bücher über Rassismus und LGBTIQ-Themen verboten werden. Immer öfter hat man – nicht nur in den USA – den Eindruck von Rückschritt statt Fortschritt.

Abwertung von jenen, die zweifeln

Die Verfassung der Vereinigten Staaten garantiert eigentlich allen das Recht, selbst entscheiden zu können, welche religiösen Überzeugungen sie haben und praktizieren. Vor allem an staatlichen Bildungseinrichtungen sollte man sich sicher und willkommen fühlen, egal woran man glaubt oder eben nicht glaubt.

Das Vorhaben diskriminiert nicht nur jene, die ein anderes Religionsbekenntnis haben, sondern auch jene, die nicht an Gott glauben. Das ist eine grundsätzliche Abwertung jener, die zweifeln, wo doch gerade in Bildungseinrichtungen Hinterfragen, Reflexion und ein gesundes Maß an Skepsis zentral sind.

Mit dem Vorhaben trägt man zudem weiter zur Spaltung der Gesellschaft bei, indem man die Menschen – darunter Kinder, die keine sechs Jahre alt sind – in richtig und falsch, in "an das Richtige glaubend" und den "Rest" unterteilt. Einen Gottesstaat propagieren – das kann man in westlichen Staaten offenbar auch ganz gut. (Noura Maan, 20.6.2024)