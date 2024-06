Weil ich gemerkt habe, dass in vielen Firmen Führungskräfte nach dem Prinzip "sink or swim" behandelt werden, also ohne viel Vorbereitung und mit der Erwartung, dass man das schon können würde.

Eine Frage an die Führungskräfte unter den Postern:

Habt ihr Führung gelernt?

Wenn ja, wo und wie? Wenn nein, wie führt ihr?

Welche Methodik wendet ihr an?

