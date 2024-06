Sturm läuten, sodass es auch die letzte Gläubige vernimmt: Szenenbild aus der Florentina-Holzinger-Performance "Sancta" (nach Hindemith/Stramm), die kürzlich bei den Wiener Festwochen zu sehen war. Nicole Wytyczak

Man hat wahrscheinlich schon gottlosere Theaterabende gesehen als die Performance Sancta, erschaffen von Florentina Holzinger. Die weltweit gefeierte Choreografin war dieser Tage nach Wien zu den Festwochen gekommen: zu richten über 2000 Jahre Leibfeindlichkeit, verordnet im Namen von Mutter Kirche.

Man bekam Bilder nackter Nonnen zur Betrachtung vorgelegt. Frauen fegten, ihrer irdischen Fesseln und Gewandungen ledig, auf Rollschuhen durch die Halfpipe. Eine Messe soll, wenig heiligmäßig, als Hochamt der Lüsternheit gefeiert worden sein. Die Botschaft des Abends bestand in der Aufforderung an Frauen, ihre Sexualität nach eigenem Gutdünken auszuleben.

Die Doktrin von der sündigen Natur menschlicher Begierden ist geradewegs dem Schoß von Mutter Kirche entwachsen. Derselbe Schoß ist höchst fruchtbar noch. Prompt forderte das katholische Online-Medium Communio – noch ganz im Bann von Sancta stehend – Ende voriger Woche Minderheitenschutz für die "immer kleiner werdende Schar katholischer Ordensleute". Der Salzburger Erzbischof äußerte ebenso sein Missfallen über den Holzinger-Abend wie sein Innsbrucker Amtskollege. Der glaubte, eine "respektlose Persiflage" wahrgenommen zu haben.

Wundergläubigkeit

Man wird den kirchlichen Funktionsträgern schwerlich übelnehmen, dass sie ihrem Kerngeschäft nachgehen. Was sie spirituell dünkt, erscheint anderen lediglich als Ausdruck jahrtausendealter Heuchelei. Doch in einem Punkt ist die katholische Kirche wundergläubig geblieben: im Ausleben ihrer eigenen Widersprüchlichkeit. Erst zeigt der Dompfarrer von Sankt Stephan heuer todesmutig ein Fastentuch von "Schockmaler" Gottfried Helnwein – gleich darauf beschließt das Domkapitel, das dazugehörige Ostertuch vor den Gläubigen versteckt zu halten.

Es ist löblich, dass die katholische Kirche versucht, es ihrem Herrgott recht zu machen. Zugleich jedoch möchte sie die Kunstfreunde in ihren Reihen nicht um den Genuss prellen, sich etwa in den Anblick eines Nitsch-Schüttbildes zu versenken.

Entlarvend ist der kirchliche Hinweis auf eine "erschöpfte Wohlstandsgesellschaft". Ausgerechnet deren Dekadenz soll uns Holzinger und Helnwein beschert haben! Immer schon und seit jeher ist Kritik an der Praxis der Kirche, zumal an ihrer repressiven Sexualmoral, ein alter Hut gewesen. Doch erst umgekehrt wird eine Bischofsmütze draus. Unvergessen bleibt das umsichtige Wirken eines Liberalen wie Franz Kardinal König – nicht zu vergessen: die unerschütterliche Modernebegeisterung eines Kunstkenners wie Monsignore Otto Mauer. Im Zeichen ihrer Mahner und Sucher sollte die Kirche jene Kritik annehmen, die Künstlerinnen an ihr üben. (Ronald Pohl, 21.6.2024)