Britney-Spears-Fans teilten aus Schadenfreude den Song "Criminal" via Social Media und verhalfen der Sängerin so zum Sprung in die Charts

Britney Spears und Justin Timberlake2001 im legendären Jeanslook. AP/Mark J. Terrill

"Justin Timberlake's arrest brought me here", lautet einer der neuesten Kommentare unter dem Musikvideo von Criminal von Britney Spears. Durch die Verhaftung von Spears' Ex-Freund Justin Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer ist der Song aus dem Jahr 2011 in die US-Charts geschossen, berichtet ORF.at. Der Grund: Britney-Spears-Fans hätten ihn zigfach über ihre Social-Media-Kanäle geteilt, oftmals mit schadenfrohen Verweisen auf Timberlakes Fehltritt. Denn der ehemalige *NSYNC-Sänger ist bei Spears-Fans unbeliebt, seitdem Spears in einer Passage in ihren letztes Jahr erschienenen Memoiren The Woman in Me behauptet hatte, Timberlake hätte sie zu einer Abtreibung gezwungen.

Laut Spears-treuen Fans habe sich Timberlake auf dem Zenit seiner Karriere in den frühen 2000ern ohnehin bodenlos verhalten. In Talkshows soll er sexuelle Details aus seiner Beziehung mit Spears geteilt haben, später machte er sich über ihren Niedergang lustig. Außerdem sei er für Janet Jacksons Busenblitzer beim Superbowl 2004 verantwortlich, der zu massiven Kontroversen und zum Karriereknick für die Sängerin geführt hatte.

Britney Spears - Criminal (Official Video)

BritneySpearsVEVO

Mit dem Kriminellen im Song Criminal ist aber wohl kaum Timberlake gemeint. Vielmehr ist der "Loser" im dazugehörigen Musikvideo derjenige, der Spears aus einer toxischen Beziehungssituation auf einem Empfang rettet. Ihr nörgelnder, hochnäsiger und gewalttätiger Freund scheint vielmehr in das Bild zu passen, das Spears-Fans von Timberlake haben. Spears selbst reagierte kryptisch: "It's the little things you know", schrieb sie auf Instagram. (red, 20.6.2024)