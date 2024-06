Amazon Luna startet in Österreich. Amazon

Amazon hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass der Cloud-Gaming-Dienst Luna sowie der Luna-Controller ab sofort in Österreich verfügbar sind. Mit Luna oder anderen ähnlichen Diensten kann man Videospiele ohne Installation auf relativ kostengünstiger Hardware spielen. Das eigentliche Spiel wird auf einem Server von Amazon gestartet und auf die Endgeräte der Nutzerinnen und Nutzer gestreamt. Damit ist es möglich, dass selbst auf Geräten wie einem Fire-TV-Stick Blockbuster-Titel wie Cyberpunk 2077 oder Fortnite gespielt werden können.

Prime-Mitglieder und Luna-Plus-Abonnenten können zudem ihre GOG- und Ubisoft-Konten mit Luna verbinden und ausgewählte PC-Spiele über die Cloud spielen. Außerdem könnten Mitglieder eine Auswahl von Spielen im Rahmen des Abonnements ausprobieren. Aktuell sind das neben dem Battle-Royale-Klassiker Fortnite Titel wie Fallout New Vegas oder Metro Exodus. Das Angebot an kostenlosen Spielen soll laut Amazon monatlich wechseln.

Noch überschaubares Angebot

Aktuell ist der Spielekatalog mit 137 Titeln noch überschaubar, zumal dieser aus eher älteren Spielen wie Sonic Mania, Batman: Arkham Knight und Middle-Earth: Shadow of War oder dem vom Wiener Studio Purple Lamp entwickelten Spongebob: Battle for Bikini Bottom besteht. Amazon verspricht dabei allerdings geringe Latenz und Streaming in "Konsolenqualität", womit die maximale Auflösung von 1080 p gemeint sein dürfte.

"Mit Amazon Luna erhalten Kundinnen und Kunden eine einfache und bequeme Möglichkeit, in Konsolenqualität auf Geräten zu spielen, die sie bereits besitzen", sagt Eric Saarnio, VP Amazon Devices International. "Gamerinnen und Gamer in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien genießen bereits Luna. Daher freuen wir uns sehr, den Dienst nun auch Kundinnen und Kunden in Österreich sowie den Niederlanden und Polen anbieten zu können."

Game-Controller mit dazu

Außerdem verkauft Amazon den Luna-Game-Controller nun auch in Österreich. Dabei handelt es sich laut Amazon-Angaben um einen WLAN-fähigen Controller, der darüber hinaus keine weitere Verbindung benötigt und gleichzeitig die Latenz möglichst gering hält. Der Controller verlässt sich auf das klassische Xbox-Design und kostet aktuell 69 Euro. Da das Gerät auf zusätzliche Kopplungen verzichtet, soll man nahtlos etwa vom Fire TV zum Smartphone wechseln können. Eher für Gelegenheitsspieler dürfte die Luna-Controller-App gedacht sein. Damit lassen sich Spiele auf dem Smartphone steuern. Alternativ können auch Xbox- oder Playstation-Controller verwendet werden.

Luna kann über Browser auf PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad oder Android-Geräten gestartet werden. Amazon empfiehlt ein 5 Ghz-WLAN und eine minimale Bandbreite von 10 Mbps. Luna kann darüber hinaus auf Fire-TV-Geräten genutzt werden, sofern sie über FireOS 5 oder höher verfügen. Luna läuft auch auf Fire Tablets ab dem 2018er-Release.

Ein Luna-Plus-Abonnement kostet aktuell 9,99 Euro im Monat.

Besser als Google?

Wem die Idee bekannt vorkommt, der irrt sich nicht. Neben Microsoft, die mit dem Gamepass ein ähnliches, aber auch viel umfangreicheres Spieleangebot bieten, versuchte sich vor ein paar Jahren auch der US-Konzern Google an solch einer Streaming-Idee. Mit Stadia wurde ebenfalls ein Controller und ein Bezahl-Abo versucht, mit dem man in den umkämpften Gaming-Markt einsteigen wollte.

Nach der Gründung mehrere Studios wurde das Projekt aber frühzeitig im Jahr 2022 wieder eingestampft und sämtliche Entwicklungen gestoppt. Von dieser Entwicklung lässt sich Amazon aber offenbar nicht beeindrucken. Schon seit vielen Jahren hat man ebenfalls eigene Spiele in der Produktion und versucht sich mit Luna auch als Abo-Anbieter einer Streaming-fähigen Spielebibliothek. (pez, 20.6.2024)