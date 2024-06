Koalition Renaturierung: ÖVP verfasste Amtsmissbrauchsanzeige gegen Gewessler

Die ÖVP will am Donnerstag die von ihr angekündigte Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler einbringen. In der Anzeige wirft die ÖVP ihrer Koalitionspartnerin vor, mit ihrer Zustimmung zur EU-Renaturierungsverordnung "wissentlich ihre Befugnis (...) missbräuchlich ausgeübt" zu haben. Die angezeigte Ministerin zeigte sich am Donnerstag weiterhin unbeeindruckt